Borussia Dortmund: Taucht Maatsen bald auf neuer Position auf? Terzic deutet Überraschung an

Ian Maatsen ist bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen. Der Winter-Neuzugang stand gegen Darmstadt und Köln sofort in der Startelf, überzeugte auf ganzer Linie und erinnerte dabei an den Ex-BVB-Star Raphael Guerreiro.

Guerreiro spielte bei Borussia Dortmund nicht nur Linksverteidiger, sondern rückte hin und wieder ins Mittelfeldzentrum. Ian Maatsen, der eigentlich für die linke Seite geholt wurde, könnte bald auch dort auftauchen. Trainer Edin Terzic hält sich alle Optionen offen.

Borussia Dortmund: Maatsen erinnert an Guerreiro

Maatsen ist für den BVB eine deutliche Verstärkung. Der 21-Jährige steht nicht nur defensiv stabil, sondern bringt auch in der Offensive einige belebende spielerische Elemente mit ein. Seine Vorlage beim Tor zum 3:0 gegen Köln war ein echter Zuckerpass auf Malen und unterstrich seine fußballerischen Qualitäten und seine Übersicht.

Hin und wieder rückt Maatsen auch ins Zentrum, taucht auf der Sechser- oder Achterposition auf. Dabei erinnert er stark an Raphael Guerreiro, der den Verein im Sommer in Richtung München verlassen hat.

„Das war das klare Profil, was wir gesucht haben auf dieser Position. Wir haben jemanden gesucht, der uns von dieser Position aus ein anderes spielerisches Element geben kann als die Jungs, die wir schon im Kader haben“, erklärt Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum.

Maatsen bald im Mittelfeld?

Maatsen habe diese Position in der Jugend gelernt, sei erst etwas später dann auf die Linksverteidigerposition gewechselt. Terzic gibt zu: „Wir wissen um die Qualität. Es erinnert natürlich an die Fähigkeiten eines Raphael Guerreiros, der immer wieder in den Achter- und Sechserräumen aufgetaucht ist. Die Idee ist nicht neu, der Spieler ist neu. So wie er es gerade ausfüllt, macht es uns sehr viel Spaß.“

Mit Julian Ryerson (Knieverletzung) und Ramy Bensebaini (Afrika Cup) fehlen aktuell zwei Linksverteidiger. Wenn sie in den nächsten Wochen zurückkehren, könnte es also durchaus sein, dass Maatsen zeitweise auch mal im Mittelfeld zum Einsatz kommt.