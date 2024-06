Borussia Dortmund buhlt um Star – doch die Konkurrenz ist gewaltig

Die Wunschliste von Borussia Dortmund dürfte für die kommende Transferperiode länger ausfallen als üblich. Durch die enormen Einnahmen aus der abgelaufenen Champions-League-Saison verfügt der BVB in diesem Sommer über großen finanziellen Spielraum.

Diesen können die Verantwortlichen in Dortmund gut gebrauchen. Nach den Abgängen von Marco Reus und Mats Hummels muss der BVB nachbessern. Nun könnte man auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef fündig geworden sein – doch es gibt ein Problem!

Borussia Dortmund: BVB hat Godfrey auf dem Zettel

Wie das Portal „Football Insider“ berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an Ben Godfrey angemeldet haben. Der 26-Jährige spielt derzeit beim FC Everton, konnte die hohen Erwartungen an ihn aber nie wirklich erfüllen. Verletzungsbedingt kam der vielseitig einsetzbare Verteidiger in den letzten zwei Jahren auf nur 28 Einsätze. Jetzt könnte er vor dem Abschied stehen.

Auch interessant: BVB-Boss lässt tief blicken – „Tut sehr weh“

Denn der Klub aus Liverpool steht finanziell enorm unter Druck. Erst in der vergangenen Saison zog die Premier League den „Toffies“ mehrere Punkte ab, da Everton gegen finanzielle Regeln der Liga verstoß. Deswegen könnte man am Goodison Park auf Verkäufe angewiesen sein. Godfrey ist dafür ein heißer Kandidat.

Godfrey lehnt zahlreiche Vertragsverlängerungen ab

Dazu kommt, dass der Verteidiger in der Vergangenheit mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Da Godfreys Kontrakt im Jahr 2025 ausläuft, könnte dieser Sommer die letzte Gelegenheit für Everton sein, mit dem Spieler Geld einzunehmen. Borussia Dortmund ist dafür laut „Football Insider“ ein Kandidat.

Doch der BVB ist nicht der einzige Interessent. Wie das Medium wissen will, hat mit dem AC Mailand ein weiterer namhafter Klub Interesse an Godfrey angemeldet. Alles läuft also auf einen Zweikampf zwischen den Italienern und der Borussia hinaus. In Dortmund könnte er indes der Nachfolger des ausscheidenden Mats Hummels werden.