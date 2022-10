Hannover – BVB im TV und Stream: Hier siehst du das Pokalspiel live

2. Runde des DFB-Pokals! Am Mittwoch (19. Oktober, 18 Uhr) kommt es zum Duell Hannover – BVB.

Du willst das DFB-Pokal-Spiel Hannover – BVB im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo die Partie läuft.

Hannover – BVB im TV und Stream

Kurz vor der WM 2022 in Katar geht es für die Teams Schlag auf Schlag. Nach der Bundesliga und Champions League geht es für den BVB jetzt im DFB-Pokal weiter. In der 2. Runde gastiert Borussia Dortmund bei Zweitligist Hannover 96.

Nach der 0:2-Niederlage am Wochenende bei Union Berlin ist die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auf die Wiedergutmachung aus und möchte mit einem Sieg ins Achtelfinale des Wettbewerbs.

Alle Fans, die sich darauf gefreut haben, die Begegnung der 2. Runde im Free-TV zu sehen, werden enttäuscht. Hannover – BVB wird am Mittwoch ausschließlich von Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Partie kannst du entweder in der Konferenz (Sky Sport Mix) oder in der Einzelfunktion auf Sky Sport 3 schauen. Die Pokal-Übertragung startet um 17.30 Uhr, Anstoß in der Heinz von Heiden Arena in Hannover ist um 18 Uhr.

Hannover – BVB: Highlights der Partie

Solltest du gerade unterwegs sein, kannst du die Partie auch bei den Sky-Streamingdiensten WOW und SkyGo im Stream verfolgen.

Wenn du aber kein Abo und auch keine Zeit haben solltest, gibt es die Highlights der Partie Hannover – BVB in der ARD, ZDF oder am nächsten Tag bei Sport1.

Personell sieht es bei den Schwarzgelben positiv auf. Bis auf den Ausfall von Marius Wolf, der noch mit den Folgen eines Infekts zu kämpfen hat, sind alle Spieler an Bord. Um Marco Reus muss der BVB noch bangen. Der Kapitän der Dortmunder reiste nicht im Mannschaftsbus nach Hannover mit und verließ das Trainingsgelände im Privatwagen. Setzt sich Borussia Dortmund erwartungsgemäß durch oder sorgen die Niedersachsen für eine Überraschung im Pokal?