Borussia Dortmund: Talent wollte nicht beim BVB bleiben – jetzt ist er der Star seiner Mannschaft

Borussia Dortmund ist dafür bekannt junge Talente zu entdecken und dementsprechend zu fördern. Allerdings schaffen es nicht alle Youngstars des BVB, sich auch im Trikot der Schwarzgelben durchzusetzen.

Diese Spieler bleiben dann länger in der U19 oder gehen den Schritt in die U23 des BVB, anstatt zu den Profis. Von dort aus gehen sie dann weiter zu Klubs der zweiten oder dritten Liga. Einer dieser Akteure ist jetzt der Star in seiner Mannschaft. Die Rede ist von Immanuel Pherai und Eintracht Braunschweig.

Borussia Dortmund: Immanuel Pherai der Star bei Eintracht Braunschweig

„Die 2. Bundesliga wird eine tolle Erfahrung und ich werde alles dafür tun, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen werden“, meinte der Niederländer bei seiner Ankunft in Braunschweig. Nach zwölf Spielen für die Braunschweiger steht Pherai bereits bei fünf Toren und fünf Torvorlagen und ist damit der Top-Scorer der Löwen in der 2. Bundesliga. Damit liegt er voll auf Kurs, sein Versprechen an die Löwen-Fans zu halten.

Doch damit noch nicht genug: Nach dem 11. Spieltag war der Niederländer sogar der Mann, welcher als U21-Spieler die zweitmeisten Scorer in den deutschen Profiligen gesammelt hat. Unter allen 56 Klubs der ersten drei Ligen war lediglich Jamal Musiala erfolgreicher in Pherais Altersklasse.

Borussia Dortmund ohne Pherai in der Krise

Bei Borussia Dortmund durchlief Immanuel Pherai alle Jugendstationen von der U17 bis hin zu seinem Profidebüt. Insgesamt stand der Niederländer 111-mal im schwarz-gelben-Trikot auf dem Platz. In den absolvierten Spielen erzielte er 27 Tore und 47 Vorlagen. Am Ende der vergangenen Saison war er so auch maßgeblich am Klassenerhalt der Dortmunder U23 in der dritten Liga beteiligt.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Fans am Ende der Welt – so wurden fünf Australier zu lebenslangen BVB-Anhängern

Laut Ingo Preuß, dem Teammanager der U23 des BVB, habe der Klub versucht, den Vertrag mit dem 21-Jährigen zu verlängern – allerdings erfolgslos. „Er hat unser Angebot abgelehnt und wird den Verein verlassen“, so Preuß gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Die U23 der Dortmunder steckt derweil auch in dieser Saison im Abstiegskampf in der dritten Liga.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Hummels kann es nicht lassen – wieder attackiert er seine Kollegen

Zwar haben die Amateure des BVB mit dem Sieg gegen den MSV Duisburg am 12. Spieltag die Abstiegsränge verlassen, außer Gefahr ist das Team von Trainer Christian Preußer allerdings noch lange nicht. Der 21-Jährige hat sich hingegen mit Braunschweig mittlerweile ein Polster von fünf Punkten auf den ersten Abstiegsplatz herausgespielt. Nachdem er also den BVB verlassen hat, scheint Pherai nun sein Glück in Braunschweig gefunden zu haben.