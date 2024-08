Borussia Dortmund: Große Überraschung! Nächste Stürmer-Entscheidung steht fest

Wagt man derzeit einen Blick auf die Stürmerposition bei Borussia Dortmund, so stellt man schnell fest: Hier herrscht ein Überangebot. Mit Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko hat man gleich vier Top-Stürmer im Kader.

Bei den Neuzugängen Guirassy und Beier ist die Situation klar: Sie sollen definitiv bleiben und bei Borussia Dortmund für Tore sorgen. Doch gilt das auch für Haller und Moukoko? Bei einem von ihnen ist nun eine Entscheidung gefallen!

Haller soll bei Borussia Dortmund bleiben

Wie die „Bild“ berichtet, soll Sebastien Haller mindestens bis zum Winter beim Revierklub bleiben. Der Ivorer soll eine weitere Chance beim BVB erhalten und als Stürmeroption Nummer drei hinter Guirassy und Beier fungieren. Ein entscheidender Faktor, die zu diesem Entschluss der Verantwortlichen geführt: Die Knieverletzung von Serhou Guirassy, die den Guineer bis auf Weiteres außer Gefecht setzt.

In Dortmund hatte man sich von Haller deutlich mehr versprochen. Der 30-Jährige kam vor zwei Jahren für über 30 Millionen Euro aus Amsterdam zum BVB. Seitdem kommt Haller in 41 Pflichtspielen auf 18 Torbeteiligungen. Nach seiner schockierenden Krebserkrankung zu Beginn seiner BVB-Zeit kam er nie mehr wirklich in Fahrt.

Moukoko auf dem Abstellgleis

Während Haller wider Erwarten also in Dortmund bleiben wird, sieht es bei Sturmkollege Youssoufa Moukoko etwas anders aus. Der 19-Jährige will unbedingt weg und hat das auch klar kommuniziert – selbiges plant auch der BVB. Einen Abnehmer hat man jedoch noch nicht gefunden.

Im Idealfall geht Trainer Nuri Sahin also mit dem Sturmtrio Guirassy, Beier und Haller in die neue Saison. Sie sollen dabei helfen, Borussia Dortmund wieder an die Spitze der Bundesliga zu schießen.