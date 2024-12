Borussia Dortmund: Traum geplatzt! BVB-Star schaut in die Röhre

Spätestens seit der letzten Saison hat er sich in Europa einen echten Namen gemacht: Serhou Guirassy hat sich in der vergangenen Spielzeit beim VfB Stuttgart zu einem echten Top-Stürmer entwickelt. Auch bei Borussia Dortmund knüpft er an diese Leistungen an und zeigt, dass sein Team sich voll auf ihn verlassen kann.

Mit seinen Toren hat sich der Stürmer von Borussia Dortmund auf die Auswahlliste für einen ganz besonderen Preis geballert. Der Nationalstürmer Guineas war als Afrikas Fußballer des Jahres nominiert. Letztlich hatte er jedoch das Nachsehen.

Borussia Dortmund: Guirassy verpasst Fußballer des Jahres-Auszeichnung

Nur einen Tag nach dem bitteren Last-Minute-Remis gegen Hoffenheim (1:1) folgte für Guirassy die nächste herbe Enttäuschung. Der Stürmer des BVB hat die prestigeträchtige Auszeichnung zum afrikanischen Fußballer des Jahres verpasst. Das gab der afrikanische Fußballverband am Montagabend (16. Dezember) bekannt.

Als glücklicher Sieger wurde Ademola Lookman von Atalanta Bergamo gewählt. Der Ex-Leipziger darf sich ab sofort und zum ersten Mal also Afrikas Fußballer des Jahres nennen. Neben Lookman und Guirrasy standen auch noch der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi, der südafrikanischen Torwart Ronwen Williams und der ivorischen Flügelspieler Simon Adingra von Brighton & Hove Albion zur Wahl.

Entscheidend für die Wahl pro Lookman dürfte aber dessen Gala im Finale der Europa League gewesen sein, als der Angreifer sein Team beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen beinahe im Alleingang zum Titel schoss.

Guirassy vor afrikanischen Top-Stars

Keine Angaben gab es zur genauen Verteilung der Plätze. Nicht bekannt ist damit, ob Guirassy oder Hakimi auf Platz zwei gelandet ist. Doch alleine der Fakt, dass der BVB-Stürmer ohnehin nominiert worden war, ist für ihn ein großer Erfolg. So waren Vorjahressieger Victor Osimhen oder Liverpool-Star Mohamed Salah erst gar nicht nominiert.

Guirassy gehört auch in dieser Saison wieder zu den Top-Stürmern Europas. Bislang hat er schon zwölf Mal für Schwarz-Gelb genetzt und dem BVB schon so manchen Punkt gesichert. Um auch im kommenden Jahr wieder in der Verlosung für Afrikas Fußballer des Jahres zu sein, werden sein Team und er jedoch noch mehrere Gänge hochschalten müssen.