Borussia Dortmund: Selbst Guirassy ist fassungslos – „Was zur Hölle?“

Es ist eine bislang mehr als nur enttäuschende Saison für Borussia Dortmund: Pokal-Aus, nur Platz sieben in der Liga und die katastrophale Auswärtsschwäche. Der nächste Tiefpunkt: die 1:3-Niederlage beim FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende.

Doch Borussia Dortmund ist tatsächlich aktuell nicht DAS Thema in der Bundesliga. Es ist eine andere Mannschaft mit einem neuen Superstar, der selbst BVB-Stürmer Serhou Guirassy sprachlos macht.

Borussia Dortmund: Guirassy kann es nicht fassen

Was für ein wilder Spieltag in der Bundesliga! Abgesehen von der Niederlage von Borussia Dortmund bei Mainz 05 gab es noch weitere Überraschungen und Spektakel. So schaffte Schlusslicht Bochum noch ein 1:1-Unentschieden gegen Meister Bayer Leverkusen. Leipzig kam nicht über ein 0:0 gegen Gladbach hinaus.

Und dann wäre da auch noch der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Ein Spiel, das seinen Erwartungen aber sowas von gerecht wurde. Die Schwaben waren die bessere Mannschaft und drückten auf die Führung. Eremdin Demirovic verschoss sogar einen Elfmeter.

Frankfurt dagegen machte es besser. Hugo Ekitike, Nathaniel Brown und Omar Marmoush brachten die SGE nach 62. Minuten mit 3:0 in Front. Vor allem Letzterer überragt in der laufenden Saison und ist wohl der aktuell beste Spieler der Bundesliga. Der Ägypter lässt selbst Guirassy staunen.

„Was zur Hölle?“

Marmoush bereitete das 1:0 stark vor und erzielte den dritten Treffer per Traumfreistoß aus mehr als 25 Metern. Guirassy, der vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund für den VfB Stuttgart auf Torejagd ging, konnte es nicht fassen. „Marmoush! Was zur Hölle?“, schrieb der Angreifer nach dem Freistoß des Frankfurters.

Guirassy verfolgte anschließend auch die spannende Schlussphase der Partie. Sein Ex-Klub kam kurz vor dem Ende mit zwei Toren zurück, erzielte in der letzten Minute der Nachspielzeit sogar das vermeintliche 3:3. Allerdings wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben.

So wie Frankfurt aktuell liefert, davon träumen auch die BVB-Fans. Die SGE, die den Auftakt in Dortmund sogar mit 0:2 verlor, hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Schwarzgelben.