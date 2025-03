Borussia Dortmund: Jetzt steht es fest! BVB macht Guirassy-Verkündung

In dieser Saison ist er bei Borussia Dortmund DIE Lebensversicherung: Serhou Guirassy. Der Stürmer zeigt sich nicht nur in der Champions League torhungrig, sondern ist auch in der Bundesliga aktuell in einer bestechenden Form.

Das zeigte er vor allem im vergangenen Monat in den Liga-Spielen. Dafür hat der Stürmer von Borussia Dortmund jetzt eine ganz besondere Auszeichnung erhalten.

Borussia Dortmund: Guirassy bekommt Auszeichnung

Spieler, Fans und Experten haben gewählt: Serhou Guirassy darf sich freuen. Im Februar war der Stürmer von Borussia Dortmund gut drauf, auch wenn viele Ergebnisse nicht stimmten. Dennoch wurde er zum Bundesliga-Spieler des Monats Februar ausgezeichnet. Damit geht die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Zusammenarbeit mit EA Sports vergebene Auszeichnung in dieser Saison erstmals nach Dortmund.

Mit fünf Toren war er der Top-Torschütze des vergangenen Monats. Gegen Union Berlin erzielte er beim 6:0 einen sensationellen Viererpack. Der letzte BVB-Spieler, dem vier Tore in einem Spiel gelangen, war Erling Haaland 2020/21 gegen Hertha BSC.

Den anderen Treffer machte Guirassy beim 2:1-Sieg in Heidenheim. Keiner war treffsicherer als der Angreifer. Außerdem war er beim BVB an 22 Abschlüssen direkt beteiligt.

Guirassy setzt sich gegen Groß durch

Bei der Wahl setze sich Guirassy sogar gegen einen Teamkollegen bei Borussia Dortmund durch: Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler bereitete im Februar vier Tore vor – alle beim 6:0-Sieg gegen Union Berlin. Drei seiner Vorlagen kamen in jener Partie bei Top-Torjäger Guirassy an. Die weiteren Nominieren waren Jamal Musiala (Bayern München), Tom Bischof (TSG Hoffenheim), Alexis Claude-Maurice (FC Augsburg) und Kiliann Sildillia (Sport-Club Freiburg).

Aktuell hat Guirassy in der Torschützenliste der Bundesliga 14 Treffer. Dass er den Führenden der Liste, Harry Kane, einholt, ist eher unvorstellbar. Der Bayern-Stürmer traf schon 21 Mal in dieser Spielzeit und wird sich die Torjägerkanone wohl auch in diesem Jahr holen.