Borussia Dortmund: Interesse an WM-Torjäger? Insider plaudert Anruf aus

Heißes Gerücht, direkt von der WM. Borussia Dortmund ist mit großer Ernüchterung in die Winterpause gegangen. Auf der aktuellen Asien-Tour versucht man sich von den schwachen Liga-Ergebnissen abzulenken.

Fans und Experten rätseln seither, ob Borussia Dortmund im Januar auf dem Transfermarkt zuschlägt. Die Bosse halten sich bisher bedeckt. Doch jetzt gibt es ein Gerücht um einen Torjäger, der gerade in Katar für Furore sorgt.

Borussia Dortmund: Pläne offengelegt?

Konkret geht es um Gue-sung Cho. Der ließ bei der Gruppenbegegnung Südkoreas gegen Ghana aufhorchen. Innerhalb kürzester Zeit erzielte er einen Doppelpack und drehte den 0:2-Rückstand eigenhändig um. Für einen Punkt oder gar einen Dreier reichte es trotzdem nicht. Südkorea verlor am Ende 2:3.

Allerdings scheint Cho schon zuvor auf dem Radar von Borussia Dortmund gewesen zu sein. Das eröffnen die Aussagen von Young-pyo Lee, seines Zeichens Vize-Präsident des südkoreanischen Verbands.

Lee hat BVB-Vergangenheit

„Nach dem ersten Spiel gegen Uruguay hat mich der Sportdirektor eines sehr guten Klubs in Europa wegen Scouting-Informationen kontaktiert“, erklärte Lee beim südkoreanischen Radiosender „CBS“. Doch was deutet darauf hin, dass es sich dabei um Borussia Dortmund handelt?

Lee, selbst mit BVB-Vergangenheit, verrät: „Der Sportdirektor ist ein Freund von mir, der mit mir bei Borussia Dortmund gespielt hat.“ Lees Zeit im Ruhrgebiet war kurz bemessen. Zwischen 2008 und 2009 spielte er dort eine Saison.

Borussia Dortmund: Cho begeistert

Von der damaligen Mannschaft gibt es einen einzigen Spieler, der heute Sportdirektor bei einem europäischen Klub ist: Sebastian Kehl. Ob aus dem mutmaßlichen Anfangsinteresse mehr wird, wird die Zukunft zeigen.

Weitere Nachrichten:

In dem Gespräch, das verrät Lee zudem, ging es um die Fähigkeiten Chos. Der 24-Jährige spielt derzeit in der koreanischen K-League für Jeonbuk Hyundai. Bei der WM steht für ihn noch mindestens ein Spiel an. Im abschließenden Gruppenspiel trifft Südkorea auf Portugal.