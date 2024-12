Borussia Dortmund: Gittens-Desaster? Bei diesen Worten wird Fans angst und bange

Er war gegen den FC Bayern München wieder einmal einer der auffälligsten Spieler bei Borussia Dortmund und hat seit dem Saisonbeginn eine starke Entwicklung hingelegt: Jamie Gittens könnte in dieser Spielzeit endlich der Durchbruch gelingen. Auch wenn die Fans Freude an seinem Spiel haben, so gibt es auch einige Interessenten um den Youngster.

Ist es also möglich, dass Borussia Dortmund das Top-Talent schon bald verlieren wird? So wie Gittens nämlich immer weiter aufblüht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der BVB ein Hammer-Angebot reinbekommt und dieses dann auch annehmen wird. Das vermutet auch Lothar Matthäus.

Borussia Dortmund: Gittens blüht auf

19 Spiele, acht Tore und vier Vorlagen: Jamie Gittens zählt definitiv zu den Top-Scorern bei Borussia Dortmund. Der Youngster hatte auch einen großen Anteil daran, dass der BVB gegen den FC Bayern immerhin bis zur Schlussphase von einem Sieg träumen konnte. Gittens war es nämlich, der die Schwarzgelben mit 1:0 in Führung brachte.

Auch interessant: Sky: Nach Rechte-Beben – Mega-News für den Pay-TV-Sender

Der rasante Aufstieg des Offensivspielers ist auch in seiner Heimat in Großbritannien angekommen. Zahlreiche Top-Klubs beobachten ihn. Geht es Lothar Matthäus, ist Gittens nicht mehr lange beim BVB.

„Er ist ein Juwel, das noch geschliffen werden muss“, sagte der Sky-Experte. Aber solle Gittens weiterhin so performen, könnte der nächste große Karriereschritt folgen. „Irgendwann wird es ihn nicht mehr in Dortmund halten“, so Matthäus weiter.

Immer mehr Interessenten für Gittens

Die Fans von Borussia Dortmund geraten schon in Panik. Schließlich ist die Hoffnung in Gittens groß. Matthäus beruhigt die Gemüter kurz. Bis es zu einem Abgang kommt, „wird noch etwas Zeit vergehen“, sagte der Weltmeister von 1990, der Gittens Großes zutraut: „Er hat in den letzten Monaten einige wichtige und schöne Tore gemacht. Seine Schnelligkeit ist das große Plus. Er hat auch ein gutes Dribbling.“

Kein Wunder also, dass es auch immer mehr Interessenten gibt. Gut für Borussia Dortmund: Gittens hat noch einen Vertrag bis 2028, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Es winkt also eine satte Ablösesumme, sollte ein Top-Klub beim Offensivspieler Ernst machen.

Mehr Nachrichten für dich:

Zu den Vereinen, die Gittens haben wollen, zählen unter anderem der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Allesamt Premier-League-Vereine. Doch auch die anderen Top-Klubs aus Europa wie Real Madrid oder FC Barcelona werden Gittens sicherlich ebenfalls beobachten.