Borussia Dortmund: Nächster Transferzoff? Fronten verhärtet

In der Vergangenheit gab es bei Borussia Dortmund so einige Transfers, die am Ende nicht geklappt haben. Dabei kam man entweder mit dem anderen Verein nicht auf einen Nenner oder es waren andere Gründe, die einen Wechsel verhinderten. Jetzt könnte es wieder der Fall sein.

Der FC Chelsea hat ein Angebot für Jamie Gittens abgegeben, das Borussia Dortmund allerdings für viel zu niedrig hält. Gleichzeitig hofft der BVB auf den Verbleib der Leihgabe Carney Chukwuemeka. Gehen beide Deals über die Bühne?

Borussia Dortmund: Droht ein Transferzoff?

Mit dem FC Chelsea führt Borussia Dortmund bereits seit einigen Monaten viele Gespräche, um Carney Chukwuemaka zu behalten. Die Leihe läuft schließlich am 30. Juni aus. Mit Hinblick auf die Klub-WM würde der BVB gerne Gewissheit haben, um der Mittelfeldspieler auch in Zukunft Schwarzgelb tragen kann.

Allerdings konnten sich beide Klubs bislang noch nicht einigen. Die Gespräche diesbezüglich liegen auf Eis, heißt es von der „WAZ„. Nun kommt ein weiterer Spieler ins Gespräch zwischen den beiden Vereinen: Jamie Gittens. Die Londoner wollen ihn verpflichten und haben ihm auch ein Vertragsangebot vorgelegt.

Das Problem: die Ablöse. Chelsea will knapp 35 Millionen Euro zahlen. Die Dortmunder hingegen wollen fast das Doppelte für den Flügelflitzer. Auch hier wird es wohl dauern, bis es zu einer Einigung kommen könnte.

Gittens will zum FC Chelsea

Bei Borussia Dortmund geht man davon aus, dass Gittens den Verein in Richtung London verlassen wird. Dafür muss aber ein passendes Angebot des Top-Klubs reinflattern. Mit den vielen Millionen, die für den Briten in die Kassen fließen, will der BVB anschließend neue Spieler kaufen.

Es bahnt sich also ein doppeltes Transferpoker in Dortmund an. Die Hoffnung ist groß, dass man Gittens für viele Millionen verkaufen und gleichzeitig Chukwuemeka auch in den kommenden Jahren ein Schwarzgelber bleiben kann. Sebastian Kehl und Lars Ricken haben viel Arbeit vor sich.

