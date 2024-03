Borussia Dortmund schaut besorgt zu: Reyna droht nächste Katastrophe

Zahlreiche Verletzungen warfen Giovanni Reyna in den vergangenen Jahren zurück. Inzwischen ist er seit mehreren Monaten verletzungsfrei, so richtig in Tritt kommt der BVB-Star aber nicht. Eine Leihe zu Nottingham Forest sollte nun die Wende bringen, doch bislang scheint der Plan überhaupt nicht aufzugehen.

Mit großen Sorgenfalten wird Borussia Dortmund die Entwicklung von Giovanni Reyna beobachten, denn auch bei Nottingham Forest spielt er noch keine Rolle. Die gewünschte Spielzeit erhält er bei dem englischen Erstligisten nicht – und jetzt soll er sogar wieder mit einer Verletzung kämpfen.

Borussia Dortmund: Reyna-Leihe bislang ein Reinfall

Nach dem Reyna in der Hinrunde keine große Rolle bei Borussia Dortmund spielte, suchte er im Winter einen Ausweg. Der BVB verlängerte seinen Vertrag bis 2026 und verlieh ihn auf seinen Wunsch in die Premier League zu Nottingham Forest. Dort sollte er mehr Spielzeit sammeln und zu seiner Form zurückfinden.

Bislang geht der Plan allerdings noch nicht auf. In vier Spielen durfte Reyna ran, bekam insgesamt aber nur 38 Minuten Spielzeit. Zuletzt stand der 21-Jährige zweimal sogar gar nicht im Kader. Die Hintergründe sind unklar: Englische Medien berichten, dass er einen Schlag abbekommen hat und deshalb fehlte. Offizielle Äußerungen von Nottingham Forest zu einer möglichen Verletzung gibt es bisher aber keine.

Den erwünschten Effekt hat die Leihe von Reyna bislang nicht gebracht. Das einstige Top-Talent von Borussia Dortmund droht, eine weitere Spielzeit zu verlieren. Bei Borussia Dortmund wird man die Entwicklung von Reyna genau beobachten. Über die aktuelle Situation dürfte sich aber wohl niemand in Reihen des BVB freuen.

Reyna droht in der Nationalmannschaft die Bank

Und auch Reynas Platz in der US-Nationalmannschaft wackelt. „Wir wissen, dass Gio ein kreativer Spieler ist. Wir wissen, dass er ein großartiger Spieler für den letzten Pass ist, und wir müssen sehen, was er in Bezug auf die Arbeitsbelastung tun kann, wie lange er auf dem Feld bleiben kann, weil er nicht gespielt hat, aber wir sehen auch andere Optionen“, sagte US-Nationaltrainer Gregg Berhalter gegenüber „The Athletic“.

Am 22. März steht das Halbfinale der CONCACAF Nations League gegen Jamaika an, im Sommer die Copa America. Bei dem wichtigen Turnier droht Reyna nun ein Bankplatz, wenn sich seine Situation nicht in den nächsten Wochen bessern sollte.