Borussia Dortmund: Was ist nur los mit ihm? BVB-Juwel wird immer mehr zum Rätsel

Durchschnittlich ein Tor pro Halbzeit – klingt nach einer beeindruckenden Statistik. Doch die Zahlen täuschen. Giovanni Reyna erlebt bei Borussia Dortmund eine seltsame Rückrunde.

Obwohl als Joker immer wieder erfolgreich, schmort der Youngster bei Borussia Dortmund meistens auf der Bank. Dabei wirkt er, als sei er meilenweit von seiner Topform entfernt.

Borussia Dortmund: Reyna wird zum Rätsel

Mangelnde Effizienz ist Giovanni Reyna wirklich nicht vorzuwerfen. Obwohl Edin Terzic ihn meist erst in der Schlussphase reinwirft, trifft er regelmäßig – und hat seinem BVB damit schon so manches Mal den Hintern gerettet. Dennoch dürfte das Talent mit seiner Situation alles andere als zufrieden sein. Denn nur ein Bruchteil der Spielminuten erlebt er auf dem Platz.

Trotz seiner Treffsicherheit bleibt Reyna Bankdrücker. Und das nicht, weil Terzic in ihm den perfekten Joker sieht. Vielmehr ist der Nationalspieler einfach nicht in Form – und wirkt trotz seiner Tore auf dem Platz häufig wenig ins BVB-Spiel integriert.

Glück sieht anders aus: Giovanni Reyna wird bei Borussia Dortmund zum Rätsel. Foto: IMAGO/Claus Bergmann

BVB-Youngster auf Formsuche

Auf seinen einzigen Startelf-Einsatz in 2023 folgten drei Partien, in denen er gar nicht ran durfte. In den folgenden Spielen blieb es wieder bei Kurzeinsätzen in der Schlussphase. Angesprochen auf Reynas Situation sagte Terzic kürzlich: „Er weiß ganz genau, was wir von ihm fordern, was wir uns von ihm wünschen und welche Dinge er verbessern muss.“ Worte, die tief blicken lassen.

Das verlorene Jahr 2022 scheint noch immer Nachwirkungen zu haben. Ein wahnsinniges Verletzungspech warf den US-Boy von Borussia Dortmund weit zurück, kostete ihn wertvolle Zeit in seiner Entwicklung – und hat ihn auch mental schwer getroffen. Mit der WM folgte eine weitere herbe Enttäuschung, die es zu verarbeiten galt (hier mehr). Sein trotziger Ohren-zu-Jubel lässt vermuten, dass dieser Prozess noch immer nicht abgeschlossen ist.

Womöglich ist Reyna noch immer damit beschäftigt, sich aus dem tiefen Loch zu kämpfen, auch wenn er körperlich inzwischen wieder topfit ist.