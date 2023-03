Borussia Dortmund: Klare Terzic-Ansage an BVB-Star – „Weiß ganz genau, was wir von ihm fordern“

In den letzten Wochen lief es richtig gut für Borussia Dortmund. Zehn Spiele, zehn Siege – eine makellose Bilanz für die Schwarzgelben im Kalenderjahr 2023. Weil es in allen Mannschaftsteilen des BVB gerade so gut zu harmonieren scheint, bleibt die große Rotation von Trainer Edin Terzic aus.

Dies bekommen aktuell viele Spieler zu spüren. Einer von ihnen ist Giovanni Reyna. Auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen RB Leipzig hat sich der Übungsleiter des aktuellen Tabellenzweiten zu der Situation des Amerikaners geäußert.

Borussia Dortmund: Terzic spricht über Reyna

Der Start für Giovanni Reyna ins Jahr 2023 sah vielversprechend aus. In seinen beiden Kurzeinsätzen gegen den FC Augsburg und Mainz 05 schoss der Amerikaner jeweils das Siegtor für seine Mannschaft und hat somit einen großen Anteil an der aktuellen Siegesserie der Schwarzgelben. In den letzten drei Spielen gegen den FC Chelsea, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim saß der 20-Jährige allerdings nur noch auf der Bank.

„Er ist mit einer Verletzung in die Saison gestartet und konnte nicht immer beschwerdefrei trainieren, auch nicht zum Beginn der Rückrunde“, beginnt Edin Terzic seine Erklärung für die Nicht-Berücksichtigungen des Offensivspielers in den letzten Partien. „Er hatte einige Kurzeinsätze und hat dann gegen Werder Bremen von Beginn an gespielt. Er hat in der Rückrunde schon drei Tore für uns erzielt und in den letzten drei Spielen keine Einsatzzeiten bekommen. Er weiß ganz genau, was wir von ihm fordern und welche Dinge er verbessern muss“, meint er dann und nimmt den US-Boy in die Pflicht. Dann stellt er allerdings klar: „Wir wissen aber auch, welche Qualitäten er dieser Mannschaft geben kann“.

Borussia Dortmund: Terzic sicher – „Wird viele wichtige Aktionen für uns haben“

Im Anschluss machte der Übungsleiter deutlich, dass der Zug für mehr Einsatzzeiten für den 20-Jährigen noch nicht abgefahren ist. „Jeder Spieler wird wichtig sein“, beteuert der 40-Jährige. Dann hat er noch einen Rat für den Offensivakteur. „Es geht darum, fleißig zu bleiben, ein bisschen geduldig zu sein“, meint Terzic: „Und dann sind wir uns sicher, dass er auch in dieser Saison noch sehr viele wichtige Aktionen für uns haben wird“.

In der bisherigen Saison kommt Reyna auf 21 Einsätze für den BVB. In diesen erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Die nächste Chance zu zeigen, welche Fähigkeiten in ihm stecken, hat der US-Boy bereits am Freitag (03. März) im Spiel gegen RB Leipzig.