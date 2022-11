Borussia Dortmund: Neue Gerüchte um Bundesliga-Star – wird DIESER Wechsel wieder heiß?

Im kommenden Sommer wird Jude Bellingham Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich verlassen. Dann müssen die Verantwortlichen des BVB einen Ersatzmann für den jungen Engländer verpflichten.

Bereits im vergangenen Sommer musste der Vizemeister so einige Spieler ersetzen. Bei zweien davon holte Borussia Dortmund den Ersatz aus Köln. Im kommenden Sommer könnte sich der Blick erneut in die Domstadt richten.

Borussia Dortmund mit Interesse an Skhiri

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur berichtet, soll der BVB die Situation von Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln genau beobachten. Der Tunesier ist derzeit mit seiner Nationalmannschaft in Katar und kämpft im Wüstenstaat um den begehrten WM-Pokal. In der aktuellen Saison kommt der 27-Jährige auf 22 Spiele, in denen er ein Tor erzielen konnte.

Neben dem Bundesligisten soll auch noch der FC Sevilla auf den Mittelfeldspieler der Kölner gestoßen sein. Der Klub aus Spanien soll demnach, ebenso wie die Dortmunder, die Situation um den Tunesier genau beobachten. Bereits im vergangenen Sommer sollen die Verantwortlichen des BVB ein Auge auf Skhiri geworfen haben, ein Transfer kam allerdings nicht zustande.

Borussia Dortmund: Kommt Skhiri schon im Winter?

Auch wenn der BVB im Winter eigentlich noch keinen Bedarf an einem neuen Mittelfeldspieler hat, könnten die Dortmunder den 27-Jährigen schon in den kommenden Wochen verpflichten. Laut der „Sport Bild“ fordern die Geißböcke im Januar sechs Millionen Euro, wenn ein Klub Skhiri verpflichten möchte. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des Tunesiers aktuell bei etwa 13 Millionen Euro.

Mehr News:

Aufgrund der finanziellen Situation der Domstädter würden sie ihren zentralen Mann im Mittelfeld im Winter nur für eine halbwegs hohe Millionensumme ziehen lassen, auch wenn sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Mit einem Verkauf des Mittelfeldspielers hätten die Geißböcke somit wieder Budget frei, um einen Ersatzmann zu verpflichten und dann die weiteren Baustellen im Kader anzugehen.