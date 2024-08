Borussia Dortmund: Füllkrug sorgt vor Abschied für emotionalen Moment bei BVB-Stars

Er ist der nächste Profi, der Borussia Dortmund verlassen wird: Niclas Füllkrug. Nach nur einer Saison im BVB-Trikot verabschiedet sich der deutsche Nationalspieler schon wieder.

Der Wechsel ist zwar noch nicht offiziell, doch Füllkrug habe sich schon von den Spielern von Borussia Dortmund verabschiedet. Dafür bekommt er von Gregor Kobel viel Lob.

Borussia Dortmund: Füllkrug verabschiedet sich von BVB-Stars

Er ist gerade in den finalen Gesprächen mit West Ham United, dann dürfte der Transfer perfekt werden. Niclas Füllkrug verlässt Borussia Dortmund und wird in der kommenden Saison in der Premier League spielen. Sein Kapitel mit dem BVB dauert nicht einmal ein Jahr.

Das Trainingslager in Bad Ragaz hat er bereits am Samstag (3. August) verlassen. Dabei hat er sich auch von den BVB-Stars verabschiedet und dadurch einen positiven Eindruck hinterlassen. „Es war auf jeden Fall schön von ihm. Er hat sich vor allen verabschiedet, das ist ein schöner Charakterzug: Dass man sich noch einmal vor die Mannschaft stellt, allen in die Augen guckt und mit eigenen Worten ‚Danke‘ sagt für das Jahr“, sagte der Torhüter.

Der Nationalspieler sei ein „extrem erfolgshungriger Mensch“. Kobel habe ihn „sehr geschätzt“. Der Schweizer fügte anschließend hinzu: „Er hatte super Momente bei Borussia Dortmund, gerade sein Tor gegen Atlético (im Champions-League-Viertelfinale, Anm. d. Red.) war Weltklasse – um nur einen dieser Momente zu nennen. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Er ist sicher eine Bereicherung für jedes Team, in dem er ist. Es ist schön, dass er diese Chance noch einmal gekriegt hat.“

BVB hat schon Ersatz im Visier

Für Borussia Dortmund absolvierte er 43 Pflichtspiele, traf 15 Mal und bereitete zehn Tore vor. Einer der Gründe für den Abschied könnte die Verpflichtung von Serhou Guirassy sein, weshalb Füllkrug vermutlich nur noch wenige Einsätze bekommen würde. Der BVB kassiert für den Angreifer rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Einen Ersatz haben die Dortmunder auch schon ins Visier genommen. Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim soll kommen. Der deutsche Nationalspieler ist aber heiß begehrt. Die Schwarzgelben müssten sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen.