Ex-BVB-Star hat noch nicht genug: Jetzt kommt es zur irren Rückkehr

Sobald Fußballer kurz vor dem Karriereende stehen, kehren die meisten von ihnen zu ihren Jugendklubs zurück. Es ist eine emotionale Angelegenheit. So auch bei einem ehemaligen BVB-Profi.

Vielen BVB-Fans dürfte Mitchell Langerak noch ein Begriff sein. Der Torhüter feierte fünf Titel mit Borussia Dortmund und hatte anschließend eine aufregende Karriere. Nun könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

Ex-BVB-Star hat noch nicht genug

Mittlerweile ist Langerak 35 Jahre alt. Nachdem er den BVB 2015 verlassen hatte, versuchte er sein Glück beim VfB Stuttgart, UD Levante in Spanien und den Nagoya Grampus in Japan. Dort ist er seit 2018 unter Vertrag und wird das Team zum Ende des Jahres verlassen.

Auch interessant: Jürgen Klopp: Schock-Aussage! Arbeitet er nie wieder als Trainer?

„Mit so vielen schönen Erinnerungen im Herzen ist es an der Zeit, dass ich den nächsten Schritt in Australien gehe“, sagte der Torwart in einer Mitteilung seines japanischen Klubs. In Japan ist der 1,93 Meter große Keeper unangefochtene Nummer eins und auch Kapitän der Mannschaft.

Bis zum Ende des Jahres wird er noch 14 Spiele in der japanischen Liga absolvieren. Langerak versprach, noch einmal alles zu geben: „Ich bin der Überzeugung, dass die Liebe für einen Verein ewig ist, sobald man ein Teil davon ist. Solange ich dieses Trikot trage, werde ich mit euch allen bis zum Ende der Saison kämpfen.“

Emotionale Rückkehr steht bevor

Zwar steht noch nicht offiziell fest, wo es den Ex-BVB-Torwart hinziehen wird, allerdings rechnen australische Medien damit, dass Langerak zurück zu Melbourne Victory wechselt. Dort hütete er von 2007 bis 2010 das Tor, ehe er bei Borussia Dortmund unterschrieben hatte. Bei den Schwarzgelben hatte Langerak allerdings keine Chance gegen Roman Weidenfeller. Lediglich 35 Pflichtspiele konnte er für die Profi-Mannschaft absolvieren. In zehn weiteren Partien kam er für die U23-Mannschaft der Dortmunder zum Einsatz.

Mit dem BVB fühlt sich Langerak übrigens immer noch verbunden. 2021 sagte er in einem Interview: „Seit ich Dortmund verlassen habe, bin ich ein noch größerer Fan geworden als sowieso schon. Ich bin vielleicht der größte Dortmund-Fan überhaupt“, meinte er. „Ich bleibe immer auf dem Laufenden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Einen Wunsch hat Langerak dabei fest ins Auge gefasst. Er könne es kaum erwarten, zurück nach Dortmund zu kommen – inklusive Familie. „Ich habe zwei kleine Kinder und würde sie gerne mit ins Stadion nehmen“, berichtet er. „Sie sollen alles sehen.“