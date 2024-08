Borussia Dortmund: Pikantes Transfer-Detail enthüllt! ER riet Füllkrug zum Wechsel

Nach nur einem Jahr ist wieder Schluss! Niclas Füllkrug ist erst im Sommer 2023 zu Borussia Dortmund gestoßen, ein Jahr später zieht es ihn nun weiter zu West Ham United. Satte 30 Millionen lassen sich die Engländer den Transfer des DFB-Stürmers kosten.

Nach seinem Wechsel sprach Füllkrug nun über seinen Transfer, seinen neuen Klub und über zwei Akteure, mit denen er sich vor seinem Wechsel unterhielt. Auch ein Spieler von Borussia Dortmund war mit dabei.

Borussia Dortmund: Haller beriet Füllkrug vor West Ham-Wechsel

Füllkrug stand schon bei vielen deutschen Traditionsvereinen unter Vertrag – bei Hannover 96 wurde er groß, bei Werder Bremen zum Star und beim BVB zum Top-Stürmer mit Champions-League-Erfahrung. Erstmals in seiner Karriere geht es nun ins Ausland – direkt in die wohl beste Liga der Welt. Für Füllkrug sei mit seinem Wechsel in die Premiere League ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.

„In Deutschland habe ich nur für große Traditionsvereine gespielt. Es war mir immer wichtig, dass ich das Gefühl hatte, dass das Trikot etwas bedeutet, ein Gewicht hat. Und ich glaube, West Ham ist auch ein großer Traditionsverein in der Premier League“, betonte Füllkrug im Vereinsinterview.

„In Deutschland hat man kein Gefühl dafür, wie groß dieser Verein hier in England ist. Das ist verrückt“, betonte Füllkrug. Ein Spieler, der weiß, wie groß dieser Klub ist, ist Sebastien Haller. Denn der BVB-Star hat selbst schon bei West Ham gespielt – ausgerechnet sein Ex-Teamkollege habe Füllkrug zu dem Wechsel geraten.

Füllkrug sprach mit DFB-Star über die Premiere League

Neben Haller hat sich der Ex-BVB-Star auch bei zwei Teamkollegen aus der Nationalmannschaft über West Ham und der Premier League erkundigt. „Ich habe mit Thilo Kehrer gesprochen, mit Kai Havertz schon letztes Jahr, auch noch mal bei der Nationalmannschaft. Ich habe auch mit Sébastien gesprochen und jeder hat mir gesagt, dass ich perfekt in diese Liga und in dieses Team passe. Es hat mich gefreut, das zu hören, weil das den Ausschlag gegeben hat, diesen Transfer zu machen“, verriet der 31-Jährige.

Auch mit Werder-Kollege Marvin Ducksch habe er kurz telefoniert. „Ich habe ihm erzählt, was ich für richtig halten würde. Am Ende glaube ich, dass er sich für eine Top-Adresse entschieden hat“, so Ducksch.