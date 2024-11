Borussia Dortmund – Freiburg: Fans flippen wegen DIESER Szene aus – „Wahnsinn“

SO kann man sich auch von einer Länderspielpause zurückmelden! Borussia Dortmund zeigt gegen den SC Freiburg eine starke und abgebrühte Leistung. Zur Halbzeit stand es bereits 2:0 für den BVB.

Einer, der sich schon seit Wochen in einer tollen Form befindet, ist Maximilian Beier. Der Neuzugang von Borussia Dortmund scheint langsam aber sicher anzukommen. Bei seinem Treffer gegen Freiburg lässt er die BVB-Fans komplett ausflippen.

Borussia Dortmund – Freiburg: Beier lässt Guirassy vergessen

Kurz vor dem Anpfiff der Partie Borussia Dortmund – SC Freiburg gab es die Schock-Nachricht: Serhou Guirassy fällt kurzfristig aus. Ausgerechnet der Top-Stürmer fehlt dem BVB. Aber die Schwarzgelben haben dennoch viele offensive Spieler, die für die Tore sorgen können. Einer davon ist Maximilian Beier.

Und der Neuzugang zeigte schon nach sieben Minuten, warum der BVB im Sommer so viel Geld für ihn ausgegeben hat. Ramy Bensebaini spielte einen Pass in den Lauf von Beier, der die Kugel dann wunderschön mitnahm und in den Strafraum stürmte. Dort lässt er Freiburgs Keeper Atubolu keine Chance und verwandelt zur 1:0-Führung.

Vor allem die Mitnahme von Beier war sehenswert, obwohl das Zuspiel nicht optimal für ihn war. In den sozialen Netzwerken lässt er die Dortmunder Anhänger deswegen ausflippen.

„Von dieser Ballmitnahme von Beier träume ich noch heute Nacht“

„Von dieser Ballmitnahme von Beier träume ich noch heute Nacht“, „Wow, einfach nur wow. Ich denke, er sollte jetzt längst angekommen sein. Was für ein starkes Tor“ und „Wie geil war das bitte gespielt? Vom Pass bis zum Tor hat alles perfekt gepasst. Wahnsinn. Und Beier: Das war einfach nur traumhaft schön“ heißt es unter anderem von den Fans von Borussia Dortmund zum 1:0 gegen den SC Freiburg.

Die Hoffnung bei den Dortmundern ist jetzt groß, dass Beier beim BVB richtig durchstartet. Der Neuzugang hatte keinen einfachen Start, saß anfangs sogar oft nur auf der Bank und musste zuschauen, wie seine Kollegen enttäuschten. Gegen RB Leipzig (2:1) gelang ihm der erste Treffer, gegen Freiburg legte er jetzt einen weiteren Treffer drauf.