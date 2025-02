Borussia Dortmund: Vage Kovac-Aussagen – liegt HIER das große BVB-Problem?

Hat Niko Kovac das Problem identifizieren können? Borussia Dortmund sucht einen Weg aus der Krise. Der Kantersieg gegen Union Berlin war ein Anfang, doch jetzt gilt es, die Leistung zu bestätigen (hier mehr dazu erfahren).

Nebenbei rätseln sie bei Borussia Dortmund weiterhin, woran die größte Krise der jüngeren Vergangenheit liegt. Ein Bericht wirft jetzt ein schlechtes Licht auf den Fitnesszustand der Mannschaft. Kovac antwortet nur vage – widerspricht aber auch nicht.

Borussia Dortmund: Spieler schlapp?

Dass eine Saison mit Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und hinten raus noch der Klub-WM anstrengend werden würde, war allen Beteiligten klar. Doch bei der Borussia lahmt es schon seit Wochen und Monaten. Die bittere Bilanz: In 15 von 23 Spielen der Liga spulten die Dortmunder Profis weniger Kilometer ab, als der Gegner.

Entsprechend will die „Sport Bild“ jetzt von einem „katastrophalen Fitnesszustand“ der schwarzgelben Profis erfahren haben. Der Bericht ist auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei St. Pauli Thema.

Darauf angesprochen bestätigt Niko Kovac, dass es unter der Woche einen Ausdauertest gegeben habe. Dieser sei aber nur über drei bis vier Stufen von deutlich mehr möglichen Stufen gegangen. „Wir wollten sehen, wo die Mannschaft steht“, so Kovac. Daraus könne man ableiten, wo man letztlich hinwill.

Bittere Erkenntnis

Einen katastrophalen Zustand bestätigt der Trainer nicht – widerspricht aber auch nicht, dass man hier und da hinterherhechelt. „Seitdem wir hier am Ruder sind, haben wir gemerkt, dass die Mannschaft sehr willig ist“, betont Kovac zwar. Man sehe, dass die Spieler viel laufen und auch zahlreiche intensive Läufe habe. „Das bedeutet, dass die Mannschaft schon auch Fähigkeiten in diesem Bereich hat“, so der Trainer.

Gleichzeitig mahnt er aber auch, dass es während der Saison schwierig sei, in diesem Bereich große Sprünge zu machen. „Jetzt geht es darum, das aktuelle Niveau zu halten und punktuell zu verbessern“, gibt Kovac die Marschrichtung vor.

Fußball sei ein Laufsport, unterstreicht der Trainer von Borussia Dortmund, weshalb das Trainerteam Anhaltspunkte brauche. Das sei der Grund für den Ausdauertest gewesen. „Wir werden versuchen, das jetzt in die tägliche Arbeit einzubauen“, meint Kovac.