Borussia Dortmund: Aufregung um BVB-Juwel – folgt der nächste Wechsel-Knall?

Einst war Borussia Dortmund dafür bekannt, Talente aus der eigenen Jugend zu absoluten Top-Stars zu machen. Aber auch, wenn junge Spieler aus anderen Vereinen geholt wurden, entwickelten sie sich beim Revierklub prächtig. In den vergangenen Jahren war das allerdings nicht mehr so häufig der Fall.

Viele Talente haben Borussia Dortmund aus unterschiedlichen Gründen verlassen. Nun droht der nächste Abgang. Um Filippo Mane gibt es jetzt nämlich große Aufregung. Der Youngster könnte den Klub bald verlassen – und das auch noch ablösefrei!

Borussia Dortmund: Rätsel um BVB-Juwel Mane

Bei Borussia Dortmund hält man viel von Filippo Mane. Der 19-jährige Abwehrspieler ist ein Top-Talent, schmorte aber in dieser Saison oft auf der Bank. Auf sein Profidebüt muss der Youngster weiterhin warten. Mane ist beim BVB als vierter Innenverteidiger hinter Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle eingeplant. Selbst als Anton und Süle zuletzt ausfielen, wurde das Juwel nicht eingesetzt.

Das wird Mane sicherlich alles andere als gefreut haben. Vor allem im Hinblick auf seine Zukunft. Im Sommer 2025 läuft sein Vertrag aus. Laut der „Bild“ liege dem jungen Italiener ein Vertragsangebot vor. Bis jetzt soll er allerdings mit der Unterschrift zögern. Ist das ein Zeichen, dass er nicht zufrieden ist?

Schließlich will Mane einige Einsätze haben. Ohne diese Spiele und ohne Perspektive wird auch diese schwierig für die Zukunft. Viele Fans sorgen sich schon, dass das nächste Talent den BVB verlassen könnte.

Mane vor dem Absprung?

Ob Borussia Dortmund und Nuri Sahin durch das Zögern des Talents aufwachen werden? Schließlich droht der nächste Juwel-Abgang. Dem Bericht nach ist man beim BVB der Ansicht, dass Mane noch nicht bereit für den Bundesliga-Fußball ist. Das könnte nun zum Problem werden, wenn die Dortmunder sich nicht anders entscheiden sollten.

An Interessenten wird es dann sicherlich nicht mangeln. Schließlich wäre Mane ab dem Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Dortmund ausläuft. Für den BVB wäre das natürlich ein bitterer Rückschlag. In den vergangenen Monaten haben schon zahlreiche Talente den Verein aufgrund fehlender Perspektive verlassen. Dazu zählen unter anderem Ole Pohlmann, Paris Brunner oder Tom Rothe.