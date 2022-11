Borussia Dortmund: Fan-Liebling vor Abgang – flüchtet ER schon im Winter?

Auf gerade einmal 25 Minuten Einsatzzeit kommt Felix Passlack in dieser Spielzeit. Der Rechtsverteidiger wird bei Borussia Dortmund trotz des Engpass auf seiner Position nicht eingesetzt. Aussicht auf Besserung ist nicht da.

Schon im Sommer hätte Felix Passlack seinen Jugendklub Borussia Dortmund verlassen können. Im Winter könnte es nun so weit sein. Der 24-Jährige denkt laut einem Bericht der „WAZ“ über einen vorzeitigen Abschied nach.

Borussia Dortmund: Passlack vor Abgang

In der Jugend galt Felix Passlack als Top-Talent, wurde 2015 mit der U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Den Durchbruch bei den Profis von Borussia Dortmund schaffte er nie so richtig – und das trotz mehrfacher Leihgeschäfte.

Auf Leihbasis kickte Passlack in Hoffenheim, Norwich City und bei Fortuna Sittard. Seine Chancen auf Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund verbesserte das nicht. Schon in der vergangenen Saison kam Passlack nur auf 15 Einsätze (704 Minuten), in dieser Spielzeit sind es gerade einmal 25 Minuten (Stand: 01. November).

Obwohl Stammkraft Thomas Meunier mit einem Jochbeinbruch fehlt und Mateu Morey wegen seiner Knie-Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung steht, bekommt Passlack unter Trainer Edin Terzic keine Chance. Stattdessen zieht der BVB-Coach lieber Innenverteidiger Niklas Süle auf die rechte Abwehrseite.

Passlack lehnte Angebot im Sommer ab

Im Winter könnte Passlacks Zeit bei Borussia Dortmund nun endgültig zu Ende gehen. Sein Vertrag läuft 2023 aus, nach Informationen der „WAZ“ könnte der 24-Jährige schon im Winter das Weite suchen. Im Sommer soll er ein Last-Minute-Angebot von Olympiakos Piräus noch ausgeschlagen haben, inzwischen wäre er einem Wechsel aber nicht mehr abgeneigt.

Den Fans würde ein Abgang von Passlack we tun. Der Rechtsverteidiger ist Dortmunder durch und durch. Passlack wechselte 2012 im Alter von 14 Jahren zum BVB, lebt den Verein und ist trotz seiner wenigen Einsätze ein Publikumsliebling.