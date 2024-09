Borussia Dortmund: Vom Helden zur tragischen Figur – Ex-Star erlebt irre Achterbahn der Gefühle

Die Spieler von Borussia Dortmund können aufatmen. Nach dem 1:5-Debakel beim VfB Stuttgart konnte man gegen den VfL Bochum Wiedergutmachung betreiben und die Begegnung mit 4:2 gewinnen.

Die Partie gegen den Revierrivalen sorgte gleichzeitig aber auch für ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Er spielte jahrelang für Borussia Dortmund – und erlebte gegen seinen Ex-Verein eine emotionale Achterbahnfahrt. Am Ende wurde er zur tragischen Figur!

Borussia Dortmund: Starker Passlack leitet BVB-Aufholjagd ein

Insgesamt elf Jahre spielte Felix Passlack für Borussia Dortmund. Wirklich durchsetzen konnte sich der gebürtige Bottroper, der in der U17 von RW Oberhausen zum BVB wechselte, aber nie. Nach zahlreichen Leihen folgte im Sommer vergangenen Jahres der endgültige Abschied zum VfL Bochum. Bei seiner Rückkehr in den Signal Iduna Park machte der 26-Jährige nun auf sich aufmerksam.

Denn Passlack spielte bärenstark, zeigte vor allem in der Defensive eine gute Leistung und feierte seine Ballgewinne oft frenetisch. In Erinnerung bleibt vor allem sein Block gegen Pascal Groß in der 55. Minute – ohne ihn hätte es wohl schon früher im Bochumer Kasten geklingelt. Rund fünf Minuten später war es dann jedoch Passlack selbst, der den Dortmunder Ausgleich verschuldete.

Passlack verschuldet BVB-Elfmeter

Denn der Rechtsverteidiger sorgte mit seiner Grätsche gegen Serhou Guirassy für einen glasklaren Elfmeter für Borussia Dortmund, den Emre Can sicher zum 2:2 verwandelte. Die Bochumer waren in der Folge unterlegen und fingen sich am Ende noch zwei weitere Treffer ein.

Somit war es der eigentlich so starke Felix Passlack, der seinem Ex-Team am Ende den entscheidenden Stups Richtung Heimsieg gab. Dennoch: Mit seiner Leistung dürfte der Spieler des VfL Bochum mächtig Eigenwerbung betrieben haben.