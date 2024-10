Borussia Dortmund: Trotz Real-Klatsche – DAS macht dem BVB Hoffnung

Es sah nach der großen Überraschung aus. Zumindest für 59 Minuten. Borussia Dortmund hatte Real Madrid am Rande einer Niederlage, ging aber dann in der 2. Halbzeit gegen den amtierenden Titelträger unter.

Auch wenn es für den BVB eine deutliche Pleite wurde, gibt es einen Spieler, der Borussia Dortmund große Hoffnung macht: Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler zeigte gegen die Madrilenen eine starke Leistung. Jetzt ist Cheftrainer Nuri Sahin gefordert.

Borussia Dortmund geht gegen Real Madrid unter

Aus einer 2:0-Führung wird am Ende eine 2:5-Pleite für Borussia Dortmund. Lange hatte der BVB die Hoffnung, drei Punkte von Real Madrid zu entführen. Doch daraus wurde nix. Die Königlichen drehten nach dem Seitenwechsel auf und dominierten den Revierklub, der irgendwann komplett fertig war.

Auch wenn es eine bittere Niederlage wurde, gibt es einen Spieler, der den Schwarzgelben große Hoffnung auf die kommenden Wochen und Monate macht: Felix Nmecha. Der Mittelfeldspieler wurde völlig überraschend in die Startelf gesetzt und begann an der Seite von Marcel Sabitzer.

Im Gegensatz zum Österreicher zeigte Nmecha eine starke Leistung, brachte die Real-Stars um Vinicius, Kylian Mbappe oder Jude Bellingham zum Verzweifeln. Nmecha war einer der stärksten Dortmunder, auch wenn ihm in der zweiten Halbzeit ebenfalls die Luft ausging.

Nmecha macht Hoffnung

Nach dem Doppelschlag von Real Madrid war rund 15 Minuten später Schluss für Nmecha. In der 76. Minute wechselte Sahin ihn aus. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Borussia Dortmund kassierte drei Gegentreffer und verlor die Partie noch nach der deutlichen Führung.

Dennoch macht Nmechas Performance gegen das Star-Ensemble aus Madrid Hoffnung, dass der 24-Jährige im BVB-Trikot endlich aufdrehen kann. Darauf wartet man in Dortmund seit dem vergangenen Jahr, als er für 30 Millionen Euro verpflichtet wurde.

Jetzt stellt sich für Cheftrainer Nuri Sahin die Frage: Wen stellt er dort auf? Pascal Groß dürfte gegen Augsburg wieder in die Startelf rücken, nachdem er gegen Madrid geschont wurde. Wird dann Nmecha an seiner Seite starten oder doch Sabitzer? Emre Can indes wird es gegen die drei Stars wohl sehr schwer haben.