Borussia Dortmund in Sorge – verschlimmert ER die BVB-Krise weiter?

Dortmund. Borussia Dortmund wackelt gewaltig. Nur ein Punkt aus drei Spielen – sogar aus den Champions-League-Rängen ist der BVB inzwischen gerutscht.

Apropos Champions League: In drei Wochen geht es für Borussia Dortmund auch dort weiter. Die Königsklasse bietet eine Chance, sich mit zwei starken Auftritten für die zuletzt schwachen Liga-Leistungen zu rehabilitieren.

Borussia Dortmund: Sevillas En-Nesyri schießt sich für BVB-Duell warm

Doch auch dort droht dem BVB Ungemach. Bei der Achtelfinal-Auslosung Mitte Dezember hatten viele den FC Sevilla noch als dankbares Los gesehen – das dürfte sich bei einigen inzwischen geändert haben.

Youssef En-Nesyri von Borussia Dortmunds CL-Gegner Sevilla trifft derzeit nach Belieben. Foto: imago images/ZUMA Wire

Der Grund hat einen Namen: Youssef En-Nesyri. Der Marokkaner ist derzeit in der Form seines Lebens – und schießt in La Liga alles kurz und klein.

+++ Brisante Details! Schmort dieser BVB-Star auf der Bank, weil er sich daneben benahm? +++

Youssef En-Nesyri: Sieben Tore in den letzten vier Spielen

16 Mal traf En-Nesyri in 27 Saisonspielen bislang, siebenmal in den letzten vier Partien und allein dreifach beim jüngsten 3:0 gegen Cadiz. Pünktlich vor dem Auftakt der K.o.-Phase der Champions League hat der 23-Jährige sich warmgeschossen – und steht in der Rangliste der besten Torschützen Europas derzeit auf einem Level mit Namen wie Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane und Luis Suarez.

-------------------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Ist ER die Antwort auf das größte BVB-Problem?

BVB: Mega-Talent Rijkhoff im Anflug – darum dürfte Ajax sich jetzt in den Hintern beißen

Borussia Dortmund zittert – wegen DIESER Ansage ist den Fans jetzt angst und bange

-------------------------------------

CL-Aus würde BVB schwer treffen

Und ausgerechnet dieser Youssef En-Nesyri trifft in der Königsklasse nun auf Dortmunds Wackel-Abwehr, die seit November in der Bundesliga nur ein einziges Mal ohne Gegentor blieb.

Ein Aus im Achtelfinale der Champions League würde die Krise von Borussia Dortmund noch einmal empfindlich verschärfen. Auch finanziell – ein Faktor, der in der Coronakrise eine umso größere Rolle spielt.