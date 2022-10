BVB – Sevilla: Gegen Bayern erfolgreich – überrascht Terzic auch in der CL damit?

Vierter Champions-League-Spieltag! Am Dienstag (11. Oktober, 21 Uhr) kommt es unter anderem zum Duell BVB – Sevilla. Das Team von Trainer Edin Terzic könnte dabei das Ticket für das Achtelfinale lösen.

Vor der Partie BVB – Sevilla wurde Terzic auf der Pressekonferenz zu einer möglichen Aufstellung in der Offensive gefragt. Der Chefcoach schließt nicht aus, mit einer Doppelspitze zu starten.

BVB: Doppelspitze gegen Sevilla?

Beim „Klassiker“ gegen den FC Bayern sah es schon gut aus und war auch erfolgreich. Anthony Modeste und Youssoufa Moukoko standen immerhin für 19 Minuten gemeinsam auf dem Platz. Das Ergebnis: in der 74. Minute bereitete Modeste den Anschlusstreffer von Moukoko vor. In der Nachspielzeit sorgte der Franzose dann sogar für den 2:2-Ausgleich.

Ist eine Doppelspitze auch eine Option für das Champions-League-Duell gegen den FC Sevilla am Dienstag? „Natürlich. Warum nicht?“, antwortete BVB-Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Montag auf die Frage eines Journalisten.

Und der Coach weiter: „Wir wollen alle Optionen offen halten. Die beiden haben eindrucksvoll demonstriert, dass die beiden auf und neben dem Platz gut harmonieren. Wir freuen uns, wenn beide treffen.“

BVB kann Achtelfinale erreichen

Das haben beide jetzt zum ersten Mal gegen den FC Bayern geschafft. Ob Terzic tatsächlich mit beiden Stürmern starten wird, zeigt sich am Dienstag.

Mit einem Sieg könnten die Schwarzgelben sogar das Ticket für die K.o.-Runde der Champions League lösen. Gewinnt der BVB gegen Sevilla auch das Rückspiel, sind Jude Bellingham und Co. so gut wie sicher weiter.

Deshalb will Terzic, dass seine Mannschaft alles gibt. „Ich erinnere mich an kein Spiel, in dem wir nicht gesagt haben, dass wir aufs Ganze gehen. Das haben wir auch in Sevilla gezeigt. Wir haben eine gute Ausgangslage. Die bringt aber nichts, wenn wir nicht nachlegen. Wir werden das so angehen.“