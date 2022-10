Borussia Dortmund: Irre! Was Bellingham gelingt, schafften bisher nur Haaland und Mbappe

Mit einem Sieg hätte Borussia Dortmund die K.o.-Phase der Champions League schon sicher gehabt. Doch stattdessen endete die Partie BVB – Sevilla mit einem Remis.

Nach einem Rückstand konnte Jude Bellingham für den Ausgleich im Spiel BVB – Sevilla sorgen. Dem Youngster von Borussia Dortmund gelang dabei etwas, was nur Haaland und Mbappe vor ihm schafften.

Borussia Dortmund: Bellingham trifft erneut

Bereits im Hinspiel beim 4:1-Sieg in Sevilla konnte BVB-Juwel Bellingham glänzen. Der Youngster war der Mann des Abends und erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für die Dortmunder.

BVB – Sevilla 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Nianzou (18.), 1:1 Bellingham (38.)

Jetzt war der Engländer auch im Rückspiel im heimischen Signal-Iduna-Park erfolgreich. Bellingham sorgte nach einer starken Flanke von Thomas Meunier für den 1:1-Ausgleich. Zuvor traf Tanguy Nianzou in der 18. Minute zur Führung für den FC Sevilla.

Für Bellingham war es der vierte Champions-League-Treffer im vierten Spiel in Folge. Damit schaffte der britische Nationalspieler etwas, was nur die Superstars Erling Haaland und Kylian Mbappe vor ihm schafften.

Borussia Dortmund verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Denn Bellingham ist erst der dritte Spieler unter 20 Jahren, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen in der Champions League trifft. Ex-BVB-Star Haaland traf sogar fünf Mal hintereinander in der Saison 2019/20 für RB Salzburg.

Wettbewerbsübergreifend war es das fünfte Tor für den 19-Jährigen in dieser Saison. Zudem traf er noch im DFB-Pokal. Außerdem bereitete er in der laufenden Spielzeit zwei weitere Treffer vor. Auch ohne Scorer-Punkte ist Bellingham enorm wichtig für den BVB. Das Talent zeigt immer wieder, was für eine Klasse in ihm steckt und ist aus der Startelf der Schwarzgelben nicht mehr wegzudenken.

Allerdings müssen sich Bellingham und der BVB nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Sevilla weiterhin gedulden. Denn mit einem Sieg wäre Borussia Dortmund sicher in der K.o.-Phase gewesen, da der FC Kopenhagen gegen Manchester City nur 0:0 spielte. Heißt: im kommenden Spiel gegen die Dänen kann der BVB das Ticket für das Achtelfinale lösen.