Borussia Dortmund: Kehl nach Derby mit ehrlichen Worten – „Tut einfach weh“

Erst das Aus in der Champions League, jetzt die nächste Enttäuschung im Revierderby: Borussia Dortmund hat eine bittere Woche hinter sich.

Vor allem das 2:2-Unentschieden beim FC Schalke 04 sorgt für schlechte Stimmung bei Borussia Dortmund. Nach dem Derby in Gelsenkirchen zeigte sich Sportdirektor Sebastian Kehl mehr als enttäuscht.

Borussia Dortmund: Kehl mit ehrlichen Worten

Dabei sah es zu Beginn sogar sehr vielversprechend aus. Nico Schlotterbeck brachte Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel wirkte der BVB jedoch irgendwie Platt. Marius Bülter traf anschließend zum 1:1-Ausgleich. Zwar konnte Raphael Guerreiro wenig später das 2:1 für die Schwarzgelben machen, doch in der Schlussphase erzielte Kenan Karaman das zweite Tor für die Knappen.

„Wir sind heute enttäuscht. Zwei Punkte haben wir definitiv verloren. Es tut weh. Finde ich auch sehr ärgerlich. Das habe ich auch bei der Mannschaft heute erkannt“, sagte Sebastian Kehl nach der Partie.

Besonders bitter: Der FC Bayern erledigte seine Hausaufgaben am 24. Spieltag souverän und gewann sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 5:3.

BVB dennoch weiter im Titelrennen

Gleichzeitig betonte Der Sportdirektor aber auch, dass Borussia Dortmund weiterhin voll im Titelrennen sei. „Wir haben in den letzten neun Bundesliga-Spielen acht gewonnen, einmal Unentschieden gespielt. Wir sind aber immer noch voll in der Spur“, erklärte Kehl im Hinblick auf die kommenden Aufgaben gegen den 1. FC Köln und direkt nach der Länderspielpause beim Spitzenreiter in München.

Auch BVB-Coach Edin Terzic zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viele gute Phasen gehabt. In der zweiten wurde es wild, da haben wir den Sieg hergeschenkt. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Wir müssen demütig sein“, so der Trainer.

Nach dem Aus in der Champions League hat der BVB noch in der Bundesliga und im DFB-Pokal die Möglichkeit, in dieser Saison einen Titel zu holen.