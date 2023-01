Borussia Dortmund: Einzelne Fans mit widerwärtiger Aktion – Verein reagiert deutlich

Ganz fiese Aktion einzelner Anhänger von Borussia Dortmund! Im Gästeblock in der Mainzer Mewa Arena haben Unbekannte Rasierklingen hinter ihren Aufkleber versteckt – eine Aktion, die ganz schön übel enden kann.

Borussia Dortmund hat sich zu dieser perfiden Aktion einzelner Fans gegenüber DER WESTEN geäußert und die Vorfälle scharf verurteilt.

Borussia Dortmund: Unbekannte platzieren Rasierklingen im Gästeblock

Als Fans des VfL Bochum am Wochenende beim Auswärtsspiel in Mainz im Gästeblock standen, machten sie eine unglaubliche Entdeckung. Hinter Aufklebern, die der Dortmunder Fan-Szene zuzuordnen sind, fanden sie tatsächlich Rasierklingen. Der BVB hatte wenige Tage zuvor ebenfalls in Mainz gespielt. Dabei müssen Unbekannte die Rasierklingen hinter den Aufklebern platziert haben.

Mainz 05 bestätigte den Vorfall gegenüber DER WESTEN und erklärte: „Wir verurteilen den Versuch, andere Fans auf so perfide Weise verletzen zu wollen, aufs Deutlichste. Mit Borussia Dortmund sowie den Sicherheitsbehörden sind wir im Austausch. Mittlerweile wurden alle mit Rasierklingen präparierten Aufkleber aus dem Gästeblock entfernt.“

Rasierklingen hinter Aufklebern – das ist eine gezielte Attacke auf gegnerische Fans. Will man den Sticker abreißen – was nun mal zu erwarten ist – kann man sich fiese Verletzungen an den Fingern zuziehen. Ob es sich um eine gezielte Attacke auf Anhänger des VfL Bochum handelt, ist unklar.

Borussia Dortmund verurteilt perfide Aktion

Der BVB reagierte gegenüber DER WESTEN mit einem deutlichen Statement zu den Vorfällen: „Borussia Dortmund nimmt den besagten Vorfall sehr ernst und distanziert sich selbstverständlich von jeglicher Form der Gewalt. Ein solches Verhalten entspricht nicht den Werten des BVB und rückt, auch wenn es die Tat Einzelner war, in der öffentlichen Wahrnehmung die Fan-Gemeinschaft von Borussia Dortmund in ein schlechtes Licht.“

Die Stimmung in den Gästebereichen sei während der Auswärtsspiele in Mainz und Leverkusen überragend gewesen und habe sicher ihren Teil zu den jüngsten sportlichen Erfolgen beigetragen. Der Vorfall hinterlasse „trotz dieser Erfolge, die im Einklang zwischen Fans und Mannschaft errungen worden sind, einen negativen Beigeschmack.“

Konsequenzen kündigte Borussia Dortmund ebenfalls an. „Der BVB wird jene Gruppe, die mutmaßlich verantwortlich ist, unverzüglich mit den Vorwürfen konfrontieren“, teilte der Verein gegenüber DER WESTEN mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass es einen solchen Vorfall in der deutschen Fan-Szene gibt. 2014 vor dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund platzierten unbekannte BVB-Anhänger ebenfalls Rasierklingen mit Aufkleber mit der Aufschrift „Tod und Hass dem S04“.