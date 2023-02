Borussia Dortmund: Konkurrenz für Moukoko und Haller? BVB hat Sturm-Juwel im Visier

In den vergangenen Jahren war Borussia Dortmund immer bemüht darum, die talentiertesten jungen Spieler als Erste ausfindig zu machen und diese zu absoluten Top-Stars weiterzuentwickeln. Besonders in der Offensive haben die Schwarzgelben damit in den letzten Transferphasen immer wieder gute Erfahrungen gemacht.

Nun sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund Interesse an einem neuen großen Sturm-Juwel auf dem internationalen Markt haben. Dieser könnte die Konkurrenzsituation beim BVB noch mal auf ein neues Level heben.

Borussia Dortmund wohl mit Interesse an Wahi

Wie „Telefoot“ berichtet, soll der BVB zu den Klubs gehören, die an Elye Wahi von Montpellier Interesse haben sollen. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison auf 21 Spiele für den französischen Erstligisten. In diesen traf der Stürmer acht Mal und bereitete zwei weitere Tore vor. Aufgrund seines großen Talents zählt der französische Juniorennationalspieler aktuell zu den am meisten eingesetzten Profis in den Top-5-Ligen, die jünger als 21 Jahre sind.

Die Schwarzgelben sollen allerdings nicht die Einzigen sein, die den Stürmer im Visier haben. Dem französischen Bericht zufolge sollen auch der FC Arsenal und Tottenham Hotspurs ein Auge auf Wahi geworfen haben. Laut „Transfermarkt“ liegt der Wert des 20-Jährigen aktuell bei 18 Millionen Euro. Sollte sein Klub am Ende der Saison nicht, wie es aktuell aussieht, in die zweite Liga absteigen, dürften mögliche Interessenten für Wahi wohl tief in die Tasche greifen müssen. Sein Vertrag bei Montpellier läuft noch bis Sommer 2025.

Borussia Dortmund: Wahi-Transfer unrealistisch

Trotz des großen Potenzials des Stürmers ist ein Transfer von Wahi im kommenden Sommer doch ein unrealistisches Szenario. Mit Sebastien Haller haben die Schwarzgelben erst im vergangenen Sommer einen neuen Stürmer geholt, der dabei mit einer geschätzten Ablösesumme von 30 Millionen Euro nicht billig gewesen ist. Hinzukommt, dass man in Dortmund große Stücke auf den Ivorer hält – trotz seiner Krebserkrankung zum Saisonbeginn.

Ebenfalls gegen einen Wechsel von Wahi zum BVB spricht die weitere Stürmerkonstellation bei den Borussen. Mit Youssoufa Moukoko hat man neben Haller einen hochtalentierten Angreifer, mit dem man gerade erst den Vertrag verlängert hat. Auch Donyell Malen scheint noch nicht gänzlich abgeschrieben zu sein und selbst wenn der Niederländer den Klub im Sommer wieder verlassen sollte, hätten die Schwarzgelben mit Julian Rijkhoff und Paris Brunner aus der U19 selbst noch zwei vielversprechende Sturm-Talente in der Hinterhand.