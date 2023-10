Borussia Dortmund zeigt gegen Frankfurt Moral – Terzic-Plan geht auf

Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen! Am 9. Spieltag erkämpft sich der BVB ein 3:3-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt. Dabei sah es gar nicht so aus, als würden die Schwarz-Gelben noch mit einem Punkt nach Hause fahren.

In einer furiosen und chancenreichen Partie lag Borussia Dortmund früh mit 0:2 zurück, kassierte dann nach dem 2:2-Ausgleich den dritten Gegentreffer. Doch es waren dann die Einwechselspieler, die die Niederlage verhinderten.

Borussia Dortmund weiter ungeschlagen

Die Siegesserie ist zwar gerissen, aber die Ungeschlagen-Serie bleibt Borussia Dortmund weiter erhalten. In der Fußball-Bundesliga gab es in den neun Pflichtspielen noch keine Niederlage für die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic. Gegen Eintracht Frankfurt sah es aber lange Zeit so aus.

Der BVB kam überhaupt nicht gut rein, kassierte per Elfmeter den frühen Rückstand. Omar Marmoush verwandelte souverän. Wenig später erhöhte der Ägypter auf 2:0 für die SGE. Dortmund war nicht lange geschockt, erkämpfte sich dann viele Chancen und konnte vor der Halbzeit noch den Anschlusstreffer erzielen.

Doch das richtig gute Fußballspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen ging auch nach dem Seitenwechsel weiter. Terzic reagierte schon zur Pause und brachte mit Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi zwei schnelle Offensivspieler. Giovanni Reyna und Donyell Malen blieben dafür in der Kabine.

Terzic-Plan geht auf

Und Moukoko brauchte nicht lange, um direkt zu treffen. Ein Klärungsversuch nach einer Flanke landete vor den Füßen des Stürmers, der mit einem trockenen Schuss zum 2:2 für Borussia Dortmund ausglich.

Während der BVB immer stärker wurde, war es Frankfurt, der wieder in Führung ging. Ellyes Skhiri traf in der 68. Minute zum 3:2 für die SGE. Aber die Terzic-Elf ließ nicht locker. Der ebenfalls eingewechselte Brandt glich nach einer Vorarbeit von Adeyemi zum 3:3 aus.

Die Einwechselspieler waren es, die in der zweiten Halbzeit den BVB vor einer Niederlage bewahrten. Weiter geht es für den Revierklub am Mittwoch (1. November, 18 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim, ehe am kommenden Wochenende der FC Bayern zu Gast ist.