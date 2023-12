Borussia Dortmund: Brisanter Bericht! Spieler-Aufstand gegen Terzic?

Bei Borussia Dortmund knistert es. Seit fünf Pflichtspielen ist der BVB sieglos. Während man in der Champions League zwar souverän das Achtelfinale erreichte, läuft es in den nationalen Wettbewerben überhaupt nicht. Im DFB-Pokal ist man krachend gescheitert, in der Bundesliga wird der Abstand auf die Spitze immer größer.

Auch die Kritik an Edin Terzic wird immer größer. Dem Trainer von Borussia Dortmund wird vorgeworfen, nicht die richtige Taktik für das Team zu finden. Ein Bericht bringt nun neue Brisanz rein. Sogar die Spieler sollen sich schon bei Terzic über die taktische Ausrichtung beschwert haben.

Borussia Dortmund: Zweifel an Terzic wachsen

Sky berichtet, dass der Mannschaftsrat nach dem 0:2 im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart auf Trainer Edin Terzic zugegangen ist. Demnach habe man den „Wunsch nach taktischer Veränderung“ hinterlegt. „Einige Stars sollen dabei das Gefühl gehabt haben, dass Terzic nur gegen seinen Willen zu einer taktischen Veränderung bereit gewesen ist“, heißt es.

+++ Borussia Dortmund: Heftiges Urteil – BVB steuert auf verhasstes Szenario zu +++

Die Kritik an Terzic innerhalb des Teams soll wachsen. Die Spieler würden taktische Defizite bei ihm bemängeln und sollen ihre Zweifel sogar schon bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hinterlegt haben. Dieser dementierte dies allerdings auf Nachfrage von Sky.

Noch kein Endspiel für Terzic

Es scheint, als würde die Luft für Terzic bei Borussia Dortmund immer dünner werden. Allerdings hat er immer noch die Rückendeckung der BVB-Führung. Hans-Joachim Watzke ist nach wie vor ein großer Fürsprecher von Terzic. Zudem hat er mit dem souveränen Weiterkommen in der Champions League ein Ass im Ärmel.

Das könnte dich auch interessieren.

Dem Bericht zufolge soll man beim BVB das abschließende Spiel gegen Mainz 05 auch noch nicht als „Endspiel“ ausgerufen haben. Selbst bei einer Niederlage soll Terzic wohl im Amt bleiben. Klar ist allerdings auch: Dortmund droht aktuell den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen zu verlieren und seine Ziele somit zu verpassen.