Borussia Dortmund: Terzic spricht den Fans aus der Seele – „Macht uns wütend“

Die Freude bei Borussia Dortmund über den Sieg in München ist auch Tage danach noch riesig. Der BVB hat den Bann endlich gebrochen, zum ersten Mal seit 14 Jahren gewinnen die Dortmunder wieder in der Allianz-Arena.

Der beste Auftritt der Saison von Borussia Dortmund macht die Fans und Trainer Edin Terzic froh, löst aber gleichzeitig auch ein Gefühl von ‚Was wäre wenn?‘ aus. Denn die Chancen auf den Titel hat der BVB in diesem Jahr längst verspielt.

Borussia Dortmund und die Frage nach dem ‚Was wäre wenn?‘

Im vergangenen Jahr schrammte der BVB knapp an der Meisterschaft vorbei, verlor den Titel erst in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag. In dieser Saison wollte Dortmund daran anknüpfen, erneut um die Meisterschaft spielen. Dieser Zug ist aber längst abgefahren, Borussia Dortmund kämpfte zwischenzeitlich mit großen Problemen.

Der Sieg in München ist deshalb eine Genugtuung. Terzic sagte ein paar Tage nach dem Sieg auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel nun: „Wir haben uns über den Sieg und die Art und Weise gefreut. Trotzdem wissen wir, dass die spannendsten Wochen noch auf uns warten. Am Samstagabend haben wir uns gefreut, am Sonntag haben wir schon wieder den Fokus nach vorne gerichtet.“

Terzic: „Macht uns wütend“

Man tanke aus diesem Spiel „viel Selbstvertrauen“, so Terzic, der auch sagte: „Aber es macht uns auch ein bisschen wütend, wenn man sieht, was möglich gewesen wäre, wenn wir dieses Gesicht, was wir in München gezeigt haben, konstant und häufiger gezeigt haben.“

Es ist die Frage nach dem ‚Was wäre wenn?‘. Was wäre bloß möglich gewesen, wenn der BVB in jedem Spiel so aufgetreten wäre? Das ist wohl auch die Frage, die sich aktuell jeder Fan von Borussia Dortmund stellen wird. Terzic aber will nach vorne schauen: „Wir haben jetzt noch ganz viele Möglichkeiten, dieses Gesicht zu zeigen und unsere Ziele zu erreichen.“

Am Samstag (6. April) wartet das nächste Topspiel gegen den VfB Stuttgart. Noch hat der BVB die Qualifikation für die Champions League nicht sicher, RB Leipzig liegt nur drei Zähler hinter den Dortmundern.