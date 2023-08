Borussia Dortmund: Nach Derby-Enttäuschung – Terzic verkündet schlechte Nachrichten

Nur ein 1:1-Unentschieden, schwache Leistung und die nächsten schlechten Nachrichten: Die Partie gegen den VfL Bochum würde Borussia Dortmund am besten so schnell wie möglich vergessen, doch es kommt wohl noch bitterer.

Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass Borussia Dortmund beim Abstiegskandidaten zwei Punkte liegen gelassen hat, erklärte Cheftrainer Edin Terzic, dass es zwei Verletzte zu beklagen gibt.

Borussia Dortmund: Zwei verletzte Stars

Zunächst einmal zum Spiel von Borussia Dortmund: Wie auch schon beim knappen 1:0-Sieg gegen Köln trat der BVB nicht gut aus. Es fehlten die klaren Torchancen. Das Zweikampfverhalten von Marcel Sabitzer und Co. war nicht zufriedenstellend. Dementsprechend ging Bochum auch nach 13 Minuten durch Kevin Stöger in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnte Donyell Malen mit seinem Ausgleichstreffer schlimmeres verhindern.

Die Enttäuschung stand den Spielern ins Gesicht geschrieben. Nach der Partie gab es dann auch noch zwei schlechte Nachrichten von Cheftrainer Edin Terzic. Der Revierklub hat zwei Verluste zu vermelden: Mats Hummels und Felix Nmecha mussten beide verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Hummels hatte bereits in der ersten Halbzeit Probleme mit dem Rücken, weshalb das Spiel zur Pause für ihn beendet war. „Beit Mats hat der Rücken zugemacht. Er hat dann nochmal angetestet und dann den Daumen gesenkt“, so Edin Terzic. Für Hummels kam dann Niklas Süle in die Partie.

Muss der BVB ohne Nmecha und Hummels auskommen?

Ein Ausfall des Abwehrchefs wäre mehr als nur bitter. Auf der Innenverteidiger-Position ist Borussia Dortmund ohnehin recht dünn besetzt. Neben Hummels bilden lediglich Süle und Nico Schlotterbeck die Verteidigung der Dortmunder.

Dann ist da auch noch Neuzugang Felix Nmecha, der schon seit seiner Ankunft mit Problemen zu hadern hat. Der Nationalspieler musste wie Hummels auch schon gegen Bochum angeschlagen ausgewechselt werden. Laut Terzic habe er einen Schlag gegen die Hüfte bekommen. Es ist unklar, ob beide Stars für das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim zur Verfügung stehen werden.