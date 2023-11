Borussia Dortmund: Der Ton wird rauer! Terzic muss sich heftige Attacke gefallen lassen

Borussia Dortmund schien sich nach ruckeligem Saisonstart in eine immer bessere Form zu kämpfen. Dann folgten heftige Rückschläge. Gegen Bayern (0:4) und Stuttgart (1:2) stürzte der BVB in alte Muster ab, die man eigentlich hinter sich gelassen glaubte.

Für die desolaten Auftritte hagelte es anschließend Kritik. Deutliche Kritik. Kein Blatt vor den Mund nahm auch Lothar Matthäus. Seine BVB-Schelte hat es in sich. Der Rekord-Nationalspieler nimmt dabei auch Borussia Dortmunds Trainer in die Pflicht.

Borussia Dortmund: Matthäus vernichtet den BVB

Stück für Stück hatte sich der BVB in ein Formhoch gekämpft. Nachdem sich zu Saisonbeginn schmeichelhafte Ergebnisse und Patzer abwechselten, folgten immer mehr Siege. Die Auftritte waren nicht restlos überzeugend, die Spiele wurden aber gewonnen. Nicht so gegen Bayern München und in Stuttgart. Hoffnungslos unterlegen wurde Dortmund geschlagen, war mit 0:4 und 1:2 noch gut bedient.

In aller Deutlichkeit attackierte Lothar Matthäus die BVB-Spieler jetzt in der Talkrunde „Sky90“: „Die Leistung war zweimal hintereinander schlecht, unterirdisch. Gegen Bayern hätte man auch 8:0 verlieren können. Der BVB ist in das Rennen gegangen, um Meister zu werden und ist jetzt zehn Punkte dahinter und hat dabei noch mehr Punkte, als er verdient hätte.“

„Jeder spielt für sich selbst“

Matthäus wird noch klarer: „Ich habe noch nichts Überragendes gesehen von Borussia Dortmund in dieser Saison. Das ist keine Mannschaft. Da spielt jeder für sich selbst“, vernichtet er Borussia Dortmund für die desolaten Leistungen. „Dabei sind das alles Nationalspieler. Und das sind sie nicht geworden, weil sie einen guten Haarschnitt haben oder gut gekleidet sind, sondern weil sie super Fußball spielen können. Aber das beweisen sie nicht auf dem Platz. Dieses Problem muss der Trainer lösen.“

Mit dem letzten Satz nimmt der Sky-Experte auch den Trainer von Borussia Dortmund mit ins Boot. Seine Aufgabe sei es nun, den BVB wieder in die Spur zu bringen – und aus einem Haufen talentierter Nationalspieler wieder ein Team zu formen.