Borussia Dortmund: Terzic sorgt für dicke Überraschung – ER trägt in Mainz die Binde

In rund einer Stunde geht es für Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 um die nächsten drei Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Personell ist das Team von Trainer Edin Terzic allerdings mal wieder deutlich geschwächt.

Neben Marco Reus und Thomas Meunier, die beide nicht die Reise nach Mainz angetreten sind, muss Terzic auch auf Jude Bellingham verzichten. Der Engländer holte sich im Heimspiel gegen den FC Augsburg die fünfte gelbe Karte ab und fehlt damit am 17. Spieltag gesperrt. Nun ist klar wie der Coach von Borussia Dortmund seinen Leistungsträger ersetzen wird – und sorgt für eine faustdicke Überraschung.

Borussia Dortmund: So ersetzt Terzic Bellingham

Eine Stunde vor Spielbeginn hat der BVB wie vor jedem Spiel seine Aufstellung veröffentlicht. Anstelle von Jude Bellingham rückt Emre Can in die Startelf, der gegen Augsburg noch verletzt fehlte. Ebenso überraschend ist, dass Niklas Süle den Vorzug vor Mats Hummels erhält, der auf der Bank platznehmen muss.

Auch bei der Frage nach dem Kapitän überrascht Terzic. Mit Reus fällt der etatmäßige Spielführer krankheitsbedingt aus, Mats Hummels sitzt auf der Bank und Jude Bellingham ist wegen seiner Sperre nicht im Kader. Der nächste Spieler, der aus dem Mannschaftsrat in der Startformation steht, wäre Emre Can. Allerdings ist auch der langjährige Borusse nicht derjenige, der die Mannschaft mit der Binde aufs Feld führt, sondern Neuzugang Niklas Süle.

Borussia Dortmund: So stellt Terzic auf

Im Tor der Borussen nimmt dagegen wenig überraschend Gregor Kobel Stellung. Vor ihm agieren Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Raphael Guerreiro. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler sind Salih Özcan und Emre Can. In der Offensive laufen Julian Brandt im Zentrum, Karim Adeyemi und Donyell Malen auf den Flügeln sowie Youssoufa Moukoko im Sturm auf. Die nach ihrer Einwechslung so starken Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens und Sebastien Haller nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Gegen den FC Augsburg wählte Terzic mit dem Dreigestirn aus Julian Brandt, Jude Bellingham und Salih Özcan im Mittelfeld noch eine sehr offensive Herangehensweise. Mit Özcan und Can sowie Brandt scheint der BVB-Coach seine Mannschaft nun defensiver auszurichten.