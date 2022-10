Borussia Dortmund: Terzic spricht wegen BVB-Star Klartext – „Habe es auch vor der Mannschaft gesagt“

Er hat Borussia Dortmund lange gefehlt und feierte zuletzt seine Rückkehr ins Tor. Die Rede ist von Gregor Kobel, der bei der 0:2-Pleite gegen Union Berlin eine besonders unglückliche Figur machte.

Vor dem Pokalspiel von Borussia Dortmund bei Hannover 96 (19. Oktober/18 Uhr) sprach Edin Terzic auf der Pressekonferenz Klartext um den BVB-Star.

Borussia Dortmund: Terzic spricht Klartext

Eigentlich ist Gregor Kobel bei den Schwarzgelben ein sicherer Rückhalt. Immer wieder zeigt der Schweizer, dass er zu den besten Keepern der Bundesliga gehört. Doch hin und wieder zeigt er auch Unsicherheiten – so etwa bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Bundesliga-Spieltag.

Erst ließ der Torwart einen ziemlich harmlosen Schuss von Andreas Schäfer prallen, doch das hatte keine Konsequenzen. Wenig später rutschte er Slapstick-mäßig aus, Unions Janik Haberer nutzte diesen Fehler eiskalt aus und musste den Ball nur noch über die Linie schieben.

„Natürlich weiß er, dass das nicht seine allerbeste Szene war. Wir haben da ganz normal drüber gesprochen. Ich habe es auch vor der Mannschaft noch einmal gesagt, dass wir froh sind, dass er wieder bei uns ist. Das Einzige, was mich an dieser Szene stört, ist dass wir es nicht geschafft haben, diesen Fehler als Mannschaft auszubügeln“, erklärte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Pokal-Begegnung in Hannover.

Borussia Dortmund: Gespräch auch mit Adeyemi

Beim zweiten Treffer von Union Berlin war Kobel machtlos. Zuvor war es ein folgenschwerer Fehler von Karim Adeyemi, der das Gegentor einleitete. Danach musste der Neuzugang sich Kritik von Mitspieler Mats Hummels anhören.

Auch hier suchte Terzic lieber das Gespräch unter vier Augen. „Er hat sich sehr einsichtig gezeigt“, sagte der Chef-Trainer, der die Schuld aber nicht nur dem Offensivspieler zuschob: „Wir haben das Gegentor kassiert, nicht Karim. Ich kann die halbe Mannschaft aufzählen, die nicht das gemacht hat, was wir machen wollten. Das ist eine Kette von Fehlern, die besprechen wir mit der Mannschaft und mit einzelnen Spielern.“

In der 2. Runde des DFB-Pokals ist der BVB jetzt auf Wiedergutmachung aus. Gegen Hannover 96 soll der Einzug ins Achtelfinale gelingen.