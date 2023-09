Borussia Dortmund: Personalbeben um Terzic? Experte hat eine bittere Vermutung

Es war definitiv kein guter Saisonstart für Borussia Dortmund. Besonders Edin Terzic wurde kritisiert. Seitdem gibt es bereits die ersten Gerüchte über eine mögliche Ablösung des Cheftrainers.

Geht es nach einem TV-Experten, wird Borussia Dortmund sich das nicht mehr lange anschauen und Terzic wohl bald entlassen.

Borussia Dortmund: Personalbeben um Terzic?

Auf ein glückliches 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln folgten zwei schwache und enttäuschende Unentschieden gegen Abstiegskandidat Bochum (1:1) und Aufsteiger Heidenheim (2:2). Fünf Punkte wären für den ein oder anderen Klub sicherlich ein guter Start, für Borussia Dortmund allerdings nicht. Mit einem gellenden Pfeifkonzert zeigten die Fans beim letzten Heimspiel, was sie von der aktuellen Leistung der Mannschaft halten.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bericht sorgt für Aufregung – Terzic-Entscheidung lässt Fans ausflippen

Dass es unter BVB-Trainer Edin Terzic eine Wende geben wird, glauben nur die Wenigsten. Es gibt bereits erste Gerüchte über eine Ablösung des 40-Jährigen. Ein Name ist in den vergangenen Tagen sehr häufig gefallen (Hier mehr dazu).

Wenn es nach TV-Experte Mario Basler geht, sind Terzics Tage beim BVB bald gezählt. „Ich weiß nicht, ob Edin Terzic der große Heilsbringer für Borussia Dortmund sein wird“, erklärte Basler in seinem Podcast „Basler ballert“ und hatte eine klare Forderung an die BVB-Verantwortlichen: „Dortmund sollte schnellstmöglich mit Julian Nagelsmann telefonieren und reden, nicht, dass der auch noch weg ist.“

Basler vermutet Terzic-Entlassung im Winter

Nagelsmann wurde im März beim FC Bayern freigestellt und ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Job. Nicht nur mit Borussia Dortmund wird der 36-Jährige in Verbindung gebracht. Er könnte auch für den wackelnden Bundestrainer Hansi Flick übernehmen. Basler glaubt jedenfalls, dass es neben Nagelsmann keinen anderen Trainer gäbe, „der nach Dortmund passen würde.“

Sollte der BVB bis zum Ende der Hinrunde nicht die Kurve kriegen, wird es für den Trainer eng. „Wenn Terzic nicht in die Spur kommt, wird man im Winter reagieren müssen in Dortmund. Das kannst du nicht zulassen, dass du nächstes Jahr vielleicht nicht in der Champions League spielst. Das wäre fatal für Borussia Dortmund.“

Mehr News für dich:

Basler glaubt auch nicht, dass Terzic die Schwarzgelben wieder in die Erfolgsspur führen kann. „Ich bin mir nicht sicher, ob Terzic Borussia Dortmund stabilisieren kann in dieser Saison. Mich würde es nicht wundern, wenn der nächste Trainer in Dortmund Nagelsmann heißt.“ Möglicherweise sogar schon in wenigen Monaten. „Terzic überlebt den Winter nicht“, so Baslers Prognose.