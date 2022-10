Borussia Dortmund: Klare Terzic-Absage bei DIESEM Thema – „Überhaupt nicht“

Am Dienstag (25.10) steht für Borussia Dortmund das Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City auf dem Programm. Während der BVB im Hinspiel noch knapp mit 1:2 aus der Sicht der Schwarzgelben scheiterte, sollen im Rückspiel die drei Punkte und somit das Weiterkommen klargemacht werden.

Borussia Dortmund hat das Weiterkommen dabei in der eigenen Hand, allerdings kann sich das Team von Trainer Edin Terzic schon vor dem Anpfiff qualifizieren. Zu dieser Möglichkeit und die Auswirkungen auf die Herangehensweise äußerte sich Terzic vor dem Spiel.

Borussia Dortmund: Terzic lässt sich nicht beeinflussen

Sollte der BVB am Dienstag um kurz vor 23 Uhr das Feld im Signal Iduna Park als Sieger verlassen, dann wären die Dortmunder anders als im Vorjahr bereits sicher in der K.O.-Phase der diesjährigen Champions-League-Saison. Dasselbe gilt allerdings auch, wenn sich der FC Sevilla und der FC Kopenhagen im Spiel am frühen Abend unentschieden trennen. Auf die Frage, ob ein solches Szenario die Herangehensweise der Dortmunder ändern würde, antwortete Terzic auf der Spieltags Pressekonferenz klar: „Überhaupt nicht“.

„Wir wissen natürlich, dass das Spiel vor unserem stattfindet, aber das ist etwas, was nicht in unserer Hand liegt das zu beeinflussen“, ergänzte er anschließend. „Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist die Leistung morgen gegen Manchester City“, ist sich Terzic sicher.

Borussia Dortmund will wieder ins Achtelfinale

Aufgrund einer schwachen internationalen Saison verpasste der BVB im letzten Jahr den Einzug in die K.O.-Phase der Champions League. Aufgrund dessen ist die Lust und die Pflicht im Verein umso größer dieses Jahr in der Königsklasse zu überwintern. Um das schon gegen City zu erreichen, benötigt der deutsche Klub zwingend einen Sieg.

Sollten die Dortmunder nicht gegen den englischen Meister gewinnen, würde der BVB im Rückspiel gegen den FC Kopenhagen nicht mit mehr als vier Toren Abstand verlieren dürfen, um doch noch die nächste Runde in der Champions League zu erreichen. Dass das passiert, gilt allerdings als recht unwahrscheinlich.