Borussia Dortmund: Legende blickt auf größten BVB-Moment zurück – „Unfassbare Genugtuung“

Die diesjährige Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund war der letzte öffentliche Auftritt von Reinhard Rauball als Präsident des BVB. Seitdem ist der 78-Jährige „nur“ noch der Ehrenpräsident des Vereins und all seine Aufgaben hat Reinhold Lunow übernommen.

Nun hat sich Rauball zum ersten Mal nach seinem offiziellen Abschied von Borussia Dortmund in einem Interview zu Wort gemeldet. Dabei hat er verraten, was für ihn die größte Genugtuung in seiner Zeit bei den Borussen gewesen ist.

Borussia Dortmund: Rauball spricht über größten BVB-Moment

In einem vereinseigenen Interview hat der ehemalige Präsident über die beiden Meisterschaften seines Klubs in den Jahren 2011 und 2012 gesprochen. „Das war eine unfassbare Genugtuung für mich persönlich und hat mir gut getan“, meinte der 78-Jährige über den Titelgewinn vor elf Jahren.

„Ich sage das mal so ganz frei: Ich habe das auch ein bisschen als Belohnung aufgefasst. Als Gerechtigkeit für das, was man sonst über sich ergehen lassen musste in diesen anderen schwierigen Zeiten. Es war schön. Ich habe es genossen, mit den Spielern, mit Jürgen Klopp, mit den Vorstandskollegen“, gestand Rauball.

Borussia Dortmund: Rauball übergibt an Lunow

Nach insgesamt 23 Jahren als Präsident hat Reinhard Rauball sein Amt an Reinhold Lunow abgegeben. Der eigentliche Jurist war bereits zwischen 1979 und 1982 sowie 1984 bis 1986 der Präsident von Borussia Dortmund. In der wohl größten Krise der Vereinsgeschichte 2004/2005 kehrte Rauball zurück und rettete den Verein vor der Insolvenz.

Mehr News:

Anschließend führte er den Klub zu zwei deutschen Meisterschaften, drei Pokalsiegen, dem Champions-League-Finale 2013 und etablierte den Klub als eine Spitzenkraft in der Bundesliga.