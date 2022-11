Borussia Dortmund: Nach heftiger Kritik – BVB-Star wird deutlich

Während die Gruppenphase der WM in Katar läuft, befindet sich Borussia Dortmund auf Marketing-Reise in Asien. Beim 7:2-Sieg der Dortmunder im Freundschaftsspiel gegen die Singapur City Sailors spielte sich besonders ein BVB-Star in den Fokus, der in der Vergangenheit häufiger in der Kritik stand.

Donyell Malen konnte das Testspiel gegen die Singapurer für sich nutzen. Insgesamt zwei Tore erzielte er für Borussia Dortmund dabei. Mit dem Toreschießen tat er sich in der Vergangenheit eher schwer. Das letzte Mal traf der Niederländer am 29. Juli im DFB-Pokalspiel gegen den 1860 München. Für einen Angreifer zu wenig. Deswegen musste sich Malen in der Vergangenheit einiges an Kritik anhören.

Borussia Dortmund: Terzic findet lobende Worte für Malen

Nach der Partie gegen Singapur wurde der 23-Jährige deutlich. Er müsse noch „viel verbessern“, wird er von den „Ruhrnachrichten“ zitiert. Den Druck müsse er aushalten, die Torlos-Serie müsse abgehakt werden. „Wichtig ist, dass ich positiv bleibe und hart an mir arbeite.“ Nur so könne er sich aus dem Formtief herausarbeiten. Die Nicht-Nominierung für die Niederlande zur WM 2022? Eine Enttäuschung für ihn, wie er in der Vergangenheit verriet.

Umso schöner war dann das Zwei-Tore-Erfolgserlebnis gegen die Singapur City Sailors. „Das hat Spaß gemacht“, sagte Malen nach dem Spiel. Neben den zwei Toren, die er selbst erzielte, erzwang er zudem ein Eigentor. Auch BVB-Trainer Edin Terzic hatte lobende Worte für seinen Stürmer übrig: „Donny hat unglaubliche Fähigkeiten. Wenn er nicht trifft, ist er sehr unglücklich. Das ärgert ihn richtig, das hat ihn in den vergangenen Wochen schwer beschäftigt. Wir sehen täglich, was er kann. Wir wissen, dass er wieder knipsen kann. Das ist keine Frage, ob es kommt, sondern nur eine Frage der Zeit“, wird der 40-Jährige von den „Ruhrnachrichten“ zitiert.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass bei Malen auch in der Bundesliga der Tor-Knoten platzt…