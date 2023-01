Borussia Dortmund: Kader-Rauswurf droht! Diese BVB-Stars zittern schon

Borussia Dortmund ist mittendrin in der Vorbereitung. 25 Feldspieler und drei Torhüter sind nach Marbella geflogen, wo sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet.

Dabei stößt Borussia Dortmund auf ein personelles Luxusproblem, das man vorher wohl ganz selten hatte. Für einige BVB-Stars könnte das jetzt eng werden. In der Rückrunde droht einigen Spielern sogar nur die Tribüne.

Borussia Dortmund: Luxusproblem für Terzic

Wenn in rund zwei Wochen die Bundesliga wieder startet, will Borussia Dortmund für Wiedergutmachung sorgen. Zu schwach waren die Ergebnisse vor der WM-Pause. Die Folge: Der sechste Tabellenplatz. Das soll sich jetzt ändern. In der Vorbereitung will Trainer Edin Terzic an den Schwachstellen schrauben.

Dabei darf sich der BVB auch auf die Rückkehr der Langzeitverletzten freuen. Insbesondere das Comeback von Sebastien Haller macht den ganzen Verein überglücklich. Dadurch steigt aber auch der Druck auf einige Stars, die jetzt um einen Platz im Kader zittern.

Vor allem in der Offensive gibt es einige Kandidaten, die aufgrund des Leistungsprinzips das Nachsehen haben könnten. Wie der „Kicker“ berichtet, bewerben sich für die vier Positionen im bisher bevorzugten 4-2-3-1-System nach aktuellem Stand elf Spieler. Also ist jede Position dreifach besetzt.

BVB-Stars droht Kader-Rauswurf

Deshalb dürfte es für das Quartett Anthony Modeste, Thorgan Hazard, Donyell Malen und Karim Adeyemi eng werden. Die vier Offensivkräfte haben in der laufenden Saison bislang komplett enttäuscht.

Vor allem von Neuzugang Karim Adeyemi hat sich Borussia Dortmund mehr erhofft. Der DFB-Nationalspieler wartet noch immer auf den ersten Bundesliga-Treffer. Vor einigen Wochen berichtete die „Sport Bild“ sogar, dass er gemeinsam mit Malen zum Rapport bei BVB-Cheftrainer Terzic antreten musste.

Mehr News für dich:

Auf der Liste der „Zitter-Kandidaten“ befinden sich die Vier, aber im Trainingslager haben sie die Möglichkeit, sich zu beweisen. Adeyemi und Malen konnten das gleich direkt im ersten Testspiel machen. Beim 5:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf trafen beide Stürmer. Nun gilt es, das auch in der Bundesliga zu zeigen, ansonsten droht ihnen allesamt der Platz auf der Tribüne. Und das will wahrlich kein Spieler.