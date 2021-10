Borussia Dortmund: Alarm nach Heimsieg! Fans entführen Pokal von Großkreutz

Pokal-Freude und Pokal-Alarm am selben Abend bei Borussia Dortmund!

Der BVB schlug den FC Ingolstadt in der 2. Runde des DFB-Pokal mit 2:0 und buchte damit das Achtelfinal-Ticket. Doch den Fans der ausgeschiedenen Gastmannschaft war anschließend derart nach Feiern zumute, dass sie sich zu einer ungewöhnlichen Diebstahl-Aktion hinreißen ließen – und damit sogar eine Polizeifahndung auslösten.

Borussia Dortmund: Nach Sieg gegen Ingolstadt – Gästefans klauen DFB-Pokal-Kopie

Vier Ingolstadt-Anhänger genehmigten sich im Anschluss an die Pokalpleite noch einen kleinen Umtrunk in der Dortmunder Kneipe "Mit Schmackes" - dem Lokal von BVB-Legende Kevin Großkreutz. Dort erblickten sie etwas, was ihre Mannschaft zumindest in dieser Saison nicht mehr in die Höhe stemmen wird: den DFB-Pokal.

Im Mai gewann der BVB den DFB-Pokal. Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Thomas Boecker

Natürlich nicht den echten Pokal, sondern nur eine Nachbildung. Das Herz der Stadt schlägt schwarz-gelb – da ist es spätestens nach dem Pokal-Sieg in der letzten Saison wenig verwunderlich, dass vielerorts an diesen Triumph erinnert wird.

In ihrer angeheiterten Stimmung kam den Ingolstadt-Fans jedoch eine abenteuerliche Idee: Wenn unser Team schon nicht den Pokal mit nach Bayern nehmen wird... dann könnten wir doch einfach den Pokal aus der Kneipe entführen... Gesagt, getan!

Polizei schnappt betrunkene Pokal-Diebe

Doch bei der Pokal-Nachbildung handelte es sich nicht um einen billigen Pappaufsteller, sondern um ein Abbild im Wert von mehreren Tausend Euro. Entsprechend aufgebracht alarmierte der Wirt sofort die Polizei, als er den Diebstahl bemerkte.

Die Beamten setzten sich daraufhin mit der Taxizentrale in Verbindung, um herauszufinden, wo die vier angetrunkenen Pokal-Diebe hingefahren sind. Und da vier Personen und ein DFB-Pokal alles andere als ein gewöhnlicher Anblick sind, meldete sich auch schnell der Taxifahrer, der das Quartett umher kutschiert hatte.

In der Münsterstraße stellte die Polizei schließlich die Ingolstadt-Fans (21, 23, 25 und 27). Glücklicherweise kam es zu keiner größeren Auseinandersetzung zwischen Polizei und Dieben – die vier Bayern zeigten sich einsichtig und rückten ihre Beute wieder heraus.

Vor einem Strafverfahren bewahrte es die Vier allerdings nicht. (at)