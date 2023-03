Borussia Dortmund: Nicht nur beim BVB – Star könnte großes Problem lösen

Borussia Dortmund hat gleich mehrere A-Nationalspieler vorzuweisen. Während einige Spieler schon seit längerer Zeit für ihr Land auflaufen dürfen, gelingt es dem BVB auch immer wieder, Kickern zu ihrer Nationalmannschafts-Premiere zu verhelfen. Mit ihren starken Leistungen und ihrem unfassbaren Lauf im neuen Jahr spielten sich auch jetzt einige BVB-Profis in den Fokus von Bundestrainer Hansi Flick.

Einer dieser Akteure ist Marius Wolf. Der BVB-Star debütierte am vergangenen Samstag (25. März) in der Nationalmannschaft und bestätigte auch im DFB-Dress seine guten Auftritte der vergangenen Wochen. In Zukunft könnte Wolf also nicht nur bei Borussia Dortmund zu einem wichtigen Faktor werden. Er könnte sogar eine Gr0ß-Baustelle für Flick und Co. lösen.

Borussia Dortmund: Rechtsverteidiger als Rarität

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich derzeit erneut im Umbruch. Nach der WM-Blamage in Katar möchte und muss Bundestrainer Hansi Flick seine Mannschaft ein weiteres Mal umbauen. Dabei setzt Flick vor allem auf junge Spieler oder Debütanten, die das erste Mal im Kreise der Nationalmannschaft sind. Einer dieser Kandidaten ist Borussen-Star Marius Wolf. Wolf durfte beim 2:0-Sieg gegen Peru sein Debüt in der DFB-Elf feiern und überzeugte, wie auch schon in den vergangenen Wochen beim BVB, auf ganzer Linie. Unter anderem lieferte er den Assist zum 2:0.

Dass ein Rechtsverteidiger im DFB-Dress überzeugt, hatte in den vergangenen Monaten – oder sogar Jahren – Seltenheitswert. Schon seit Längerem ist Hansi Flick auf der Suche nach einem Stamm-Rechtsverteidiger. Der 58-Jährige probierte enorm viel aus, setzte seit seinem Amtsantritt im August 2021 insgesamt acht verschiedene Spieler auf der Position des Rechtsverteidigers ein. Doch bisher konnte sich keiner der Spieler als Dauerlösung etablieren.

+++ Borussia Dortmund: Schock vor Topspiel – DAS kann der BVB jetzt gar nicht gebrauchen +++

Doch nun kommt Marius Wolf und scheint auf den ersten Blick der perfekte Lückenfüller für Flick zu sein. So spielt der BVB-Star nicht nur seit Wochen und Monaten auf einem konstant hohen Niveau, sondern überzeugt auch mit seiner Art. Einfach, direkt, ehrlich – so kann man seinen Charakter und seine Spielweise beschreiben. Er opfert sich in jedem Spiel komplett auf, gibt für sein Team alles und lässt sich von nichts und niemanden unterkriegen – Tugenden, die man beim DFB zuletzt oft vermissen ließ.

Großes Lob für DFB-Debütant

Dass Marius Wolf nicht nur menschlich, sondern auch fußballerisch und spielerisch gut in das Konzept der Nationalmannschaft passt, bewies er schon in seinem ersten DFB-Einsatz gegen Peru. Er zog sein Spiel souverän durch und machte einen, wie immer, unaufgeregten und konzentrierten Eindruck. Dazu konnte er bereits im ersten Spiel seine erste Torbeteiligung verbuchen. Ein unterm Strich äußerst solides DFB-Debüt.

Das sahen auch seine Mannschaftskollegen so. BVB-Buddy Nico Schlotterbeck lobte Wolf in den höchsten Tönen. So sehr, dass es Wolf fast unangenehm rüberkam. „Der Marius ist immer der richtige – egal ob im Verein oder hier beim DFB. Wir wissen alle um seine Qualitäten“, so Schlotterbeck. Auch Bayern-Star Leon Goretzka zeigte sich sichtlich froh, Wolf in der Nationalmannschaft zu haben. „Er ist ein offensiver Außenverteidiger, wie wir ihn sehen wollen“, so der gebürtige Bochumer. Dazu bekam Wolf auch von Hansi Flick selbst ein großes Lob: „Jeder hat gesehen, dass er sehr viel Dynamik auf seiner Seite entfacht hat. Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel.

Mehr News:

Marius Wolf scheint einer der neuen aufgehenden Sterne beim DFB zu sein. Der BVB-Star passt perfekt in das Schema von Flick und Co. und kommt mit seiner Art auch bei seinen Teamkollegen äußerst gut an. Völlig zu Recht lässt sich behaupten, dass Wolf das Zeug hat, einer der großen Hoffnungsträger bei der Heim-EM im nächsten Jahr zu werden.