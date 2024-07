Borussia Dortmund macht es offiziell – Entscheidung um Top-Talent gefallen!

Borussia Dortmund hat Nägel mit Köpfen gemacht. Der BVB bindet das nächste Top-Talent. Cole Campbell unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Das gab der Klub am Dienstag (9. Juli) offiziell bekannt.

Damit erhält nach Kjell Wätjen bei Borussia Dortmund das nächste Juwel einen Profivertrag. Nun ist noch die Zukunft von Paris Brunner offen. Mit dem U17-Weltmeister würde der BVB ebenfalls gerne verlängern, noch ist aber keine Entscheidung gefallen.

Borussia Dortmund: Campbell erhält Profivertrag

„Cole ist ein Unterschiedsspieler in unserer U19. Sein Tempo, sein Dribbling, sein Abschluss und seine Mentalität sind Qualitäten, die ihn besonders machen. Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen“, erklärt BVB-Boss Lars Ricken.

Campbell wechselte 2022 von dem isländischen Klub Breidablik zu Borussia Dortmund. Nach einem Jahr in der U17 stieg er in die U19 des BVB auf. Dort erzielte der Flügelstürmer in der vergangenen Saison in 26 Spielen zehn Tore und bereitete elf Treffer vor.

Nun hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag beim BVB unterschrieben und wird die Vorbereitung auch im Team von Trainer Nuri Sahin absolvieren. Er ist aber zunächst noch für die U19 eingeplant.

„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“

„Cole ist ein sehr junger und extrem spannender Spieler, der im vergangenen Jahr bei uns einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Wir sehen jede Menge Potenzial in ihm und freuen uns, dass wir auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen werden“, betont Sportdirektor Sebastian Kehl.

Campbell selbst sagt zu seinem Profivertrag: „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als ich zum BVB gewechselt bin. Jetzt lebe ich diesen Traum und arbeite seit dem ersten Tag daran, mich immer weiter zu verbessern. Ich freue mich sehr und werde weiter hart dafür arbeiten, um bei Borussia Dortmund erfolgreich zu sein.“