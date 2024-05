BVB-Flirt geht drastischen Schritt – Borussia Dortmund spitzt sofort die Ohren

Nur wenige Klubs können mit dem Ruf mithalten, den Borussia Dortmund bei jungen Talenten besitzt. Die Karrieren von Spielern wie Robert Lewandowski, Ousmane Dembele oder Jude Bellingham sprechen für sich. Der BVB ist ein guter Ausbildungsplatz.

Daher fällt der Name von Borussia Dortmund auch immer als einer der ersten, wenn ein hoffnungsvolles Talent vor einem Wechsel steht. Derzeit ranken sich Gerüchte um Chido Obi von Arsenal London. Und der sorgt jetzt mit seiner Berater-Wahl für Aufsehen.

Borussia Dortmund: Alle wollen Obi

Obi ist noch keine 17 Jahre alt, doch schon jetzt in aller Munde. In der Jugendmannschaft von Arsenal London lässt es das dänische Juwel richtig krachen. Schon 29 Tore (in 17 Spielen) gehen auf das Konto des Stürmers. Kein Wunder, dass zahlreiche Vereine ihre Fühler ausstrecken.

Zu den Interessenten sollen allen voran der BVB und Bayern München zählen. Natürlich will Arsenal sein Juwel behalten. Allerdings kann er in England erst am 29. November (seinem 17. Geburtstag) einen Profi-Vertrag unterschreiben, der ihm mehr Geld bringt. In Deutschland bei Borussia Dortmund ginge das beispielsweise schon vorher.

Juwel hat neuen Berater

Und so sorgt die Nachricht, dass Obi sich jetzt einer Berateragentur angeschlossen hat, für Aufsehen. Ab sofort lässt sich der Teenager durch die Elite Project Group vertreten. Das gab die Agentur selbst auf Instagram bekannt.

Zahlreiche hochkarätige Spieler hat die Elite Project Group unter ihren Fittichen. So zum Beispiel Bukayo Saka. Der Arsenal-Profi hat einen Marktwert von geschätzten 130 Millionen Euro.

Noch interessanter aber aus Dortmund-Sicht: Es ist die gleiche Agentur, die auch Jadon Sancho und Jamie Bynoe-Gittens vertritt und diese auch ins Ruhrgebiet vom BVB lotste! Steht gleiches jetzt bei Obi bevor?

Borussia Dortmund: Was sagt der Spieler?

Das bleibt abzuwarten. Denn es ist noch gar nicht lange her, da sagte Obi deutlich: „Ich würde gerne für eine lange Zeit bei Arsenal bleiben.“ Das dürfte BVB und München aber wohl kaum davon abhalten, im Sommer um ihn zu werben.