Borussia Dortmund traut sich doch nochmal! Geht der Poker dieses Mal gut aus?

Für jeden Verein ist es extrem bitter, wenn ein Transfer auf der Zielgeraden platzt. So erging es Borussia Dortmund in der Vergangenheit schon sehr oft. Die Verantwortlichen hatten große Hoffnungen, den Deal perfekt zu machen. Doch am Ende wurde nichts daraus.

Das wohl bekannteste Beispiel: Rayan Cherki. Im vergangenen Sommer und zu Beginn des Jahres unternahm Borussia Dortmund vergebliche Anläufe, um den Profi zu verpflichten. Die Bosse haben nicht aufgegeben und wollen im Sommer den nächsten Versuch wagen. Darf sich der BVB dieses Mal freuen?

Borussia Dortmund wagt den nächsten Anlauf

Über kaum einen Spieler wurde so viel berichtet, wie es bei Rayan Cherki der Fall war. Eigentlich waren er und Borussia Dortmund sich einig, doch sein Verein Olympique Lyon ließ ihn nicht gehen. Warum ihn der BVB unbedingt haben will, stellt der junge Franzose auch in dieser Saison einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Denn mit zwölf Toren und 19 Vorlagen in wettbewerbsübergreifenden 41 Partien spielt der 21-Jährige eine starke Spielzeit und scheint zudem noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Deshalb will Dortmund laut den „Ruhr Nachrichten“ im Sommer den nächsten Vorstoß wagen.

Sind dann aller guten Dinge drei? Der Franzose soll unbedingt zum BVB kommen. Das erhofft sich auch Sportdirektor Sebastian Kehl. Ob er allerdings den Zuschlag bekommt, wird sich zeigen. Denn die Konkurrenz ist groß.

Der BVB ist nicht der einzige Interessent

Denn neben Borussia Dortmund haben jetzt auch noch einige andere Teams die starken Leistungen von Cherki mitbekommen. Vor Kurzem gab es Berichte darüber, dass Manchester United in der Pole-Position stehe, um den Franzosen unter Vertrag nehmen zu können. Auch der FC Bayern München wurde schon mit dem Lyon-Star in Verbindung gebracht. Für den BVB natürlich ein Horror.

Cherkis Vertrag in Lyon läuft im Sommer 2026 aus. Es wäre also die letzte Möglichkeit, ihn für viel Geld zu verkaufen. Wo der Offensivspieler wohl am Ende landen wird?