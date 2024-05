Borussia Dortmund: Dicke Überraschung vor CL-Kracher – Fans flippen komplett aus

Jetzt zählt es! Borussia Dortmund muss am Dienstag (7. Mai, 21 Uhr) im Prinzenpark gegen Paris Saint-Germain ran. Es geht um den Einzug ins Champions League -Finale. Mit einem 1:0-Hinspielsieg reist das Team von Trainer Edin Terzic mit einer Menge Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt.

Bei der Abreise des BVB-Tross in Richtung Paris gab es bereits die erste große Überraschung. Shootingstar Kjell Wätjen wird – entgegen aller Erwartungen – mit zum Halbfinal-Rückspiel reisen. Der Youngster von Borussia Dortmund wird also auch in Paris mit von der Partie sein.

Borussia Dortmund: Wätjen auch in Paris dabei

Mit dem 5:1-Kantersieg gegen den FC Augsburg ist Schwarz-Gelb die Generalprobe für das wichtigste Spiel der Saison gelungen. Bei dem furiosen Heimsieg standen vor allem zwei Akteure im Vordergrund: Marco Reus und Wätjen. Reus verkündete am Tag zuvor seinen Abschied am Ende der Saison und Wätjen feierte sein Bundesliga-Debüt im heimischen Westfalenstadion.

Der Youngster bereitete bei seinem ersten Spiel gleich ein Tor für Reus vor und zeigte über das gesamte Spiel hinweg eine bärenstarke Leistung. Völlig zu Recht wurde der 18-Jährige im Anschluss von den BVB-Fans gefeiert. Diese hatten nach Abpfiff vor allem eine Forderung: Wätjen soll mit nach Paris zum Champions League-Spiel fliegen.

Doch das schien zuerst nicht möglich. Denn der Youngster steckt derzeit mitten im Abitur und muss am Dienstag (7. Mai) seine Abiturprüfung in Mathematik schreiben. Daher ging man fest davon aus, dass Wätjen in Dortmund bleibt. Doch bei dem Blick auf den Kader für das Spiel gegen PSG war er doch mit dabei.

Erst Abiturprüfung, dann Königsklasse

Wie der BVB später mitteilte, wird Wätjen nach seiner Abiturprüfung am Dienstagmittag nach Paris nachreisen, um dann pünktlich zum Spiel am Abend vor Ort zu sein. Das sorgte bei den Borussen-Anhängern für große Freude. „Erst Abi, dann Paris. Kann man mal so machen, geiler Typ“, schrieb ein Fan auf „X“. „Absolut irre. Hoffen wir mal, dass beides gut ausgeht“, so ein anderer.

Auch die zuletzt angeschlagenen Karim Adeyemi und Sebastien Haller werden in Paris mit dabei sein. Beide hatten zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, sind für den Showdown gegen PSG jedoch rechtzeitig fit geworden.