Borussia Dortmund: Rückschlag vor Champions-League-Kracher – Star fällt aus

Borussia Dortmund hat in der Champions League wohl ohnehin schon das schwierigste Gruppenlos gezogen. Nach bisher zwei gespielten Partien liegt der BVB mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Gegen Paris Saint Germain musste sich die Mannschaft von Erdin Terzic mit 2:0 geschlagen geben und gegen Mailand war nur ein torloses Remis drin.

Deshalb ist schon jetzt fast jedes weitere Spiel als Endspiel anzusehen. Doch ausgerechnet kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen Newcastle United am Mittwoch (25. Oktober) fällt nun ein wichtiger Stammspieler aus.

Borussia Dortmund muss auf IHN verzichten

Außenverteidiger Julian Ryerson ist am Dienstag gar nicht erst in den Flieger nach England eingestiegen. „Leider fällt Julian Ryerson aus, er hat sich krank gemeldet, ansonsten sind wir komplett“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Flughafen vor dem Abflug.

Damit bleiben Edin Terzic auf der Position nicht mehr viele Optionen für das so wichtige Gruppenspiel. Thomas Meunier und Mateu Morey sind beide verletzt. Da bleibt nur noch Marius Wolf als Rechtsverteidiger. Gemeinsam mit Ramy Bensebaini wird er wohl die defensiven Außenbahnen besetzen – denn andere Außenverteidiger hat Terzic gar nicht mehr im Kader.

Um die Chancen auf den Einzug in das Achtelfinale noch aufrecht zu erhalten, sind drei Punkte für den BVB fast schon Pflicht. Doch das wird nicht einfach, denn New Castle präsentierte sich zuletzt in bestechender Form. Vor allem die Offensive ist gefürchtet. In der Premier League hat das Team bis dato die meisten Tore (24) auf dem Konto. Zu verdanken ist das vor allem dem Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak, der sicherlich auch am Mittwoch um 21 Uhr die Hintermannschaft seines ehemaligen Vereins vor einige Herausforderungen stellen wird.