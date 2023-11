Borussia Dortmund: Terzic-Kniff geht auf – Bundestrainer Nagelsmann schaut genau hin

Freude und Leid liegen im Fußball gerne nah beieinander. Drei Tage nach der enttäuschenden Bayern-Pleite feierte Borussia Dortmund am Dienstagabend (7. November) an gleicher Stelle einen wichtigen Sieg. In der Gruppenphase der Champions League besiegte man Newcastle United (hier mehr zum Sieg lesen).

Ein Befreiungsschlag für die gesamte Mannschaft. Doch einzelne Bankdrücker der letzten Wochen konnten sich zusätzlich freuen. So auch Niklas Süle. Der spielte bei Borussia Dortmund zuletzt kaum eine Rolle. Gegen Newcastle glänzte er dann aber auf ungewohnter Position.

Borussia Dortmund zaubert Süle aus dem Hut

Die letzten Wochen waren sicherlich nicht einfach für Niklas Süle. Hinter Mats Hummels und Nico Schlotterbeck war er in der Innenverteidigung des BVB abgemeldet. Zuletzt hatte er Mitte September in Paris in der Startelf gestanden.

Seitdem verbrachte er viel Zeit auf der Bank. Doch gegen Newcastle brauchte Borussia Dortmund seinen Spieler in ungewohnter Position. Als Ersatz für Marius Wolf bot Edin Terzic den 28-Jährigen als Rechtsverteidiger auf. Ein Kniff, der sich an diesem Abend auszahlte.

Denn auch Süle war es zu verdanken, dass der BVB nach den vier Bayern-Buden vom Wochenende den eigenen Kasten dieses Mal sauber hielt. Er hielt seine Seite dicht, lief seine Gegenspieler ab und strahlte viel Sicherheit aus. Alles in allem ein äußerst überzeugender Auftritt.

Zeichen an Nagelsmann?

Ein Befreiungsschlag für Süle, der auch ein Zeichen an den Bundestrainer senden könnte. Am kommenden Freitag nominiert Julian Nagelsmann den DFB-Kader für die anschließende Länderspielpause. Die Chancen, dass Süle dieses Mal dabei ist, dürften wegen seiner zuletzt geringen Einsatzzeiten überschaubar sein.

Zumal er sich bei den letzten Länderspielen nicht mit Ruhm bekleckerte. Gegen Mexiko war der Verteidiger heillos überfordert und an zwei Gegentreffern beteiligt – ausgerechnet als Rechtsverteidiger! Jetzt zeigt er, wie gut er die Position wirklich beherrscht.

Angesichts der Personalsituation bei Borussia Dortmund könnte er hier in Zukunft vielleicht noch mehr Einsatzzeiten sammeln – und perspektivisch eine Option für Nagelsmann bei der Heim-EM sein.